FC Zürich, de verrassing in de Europa League

Op 23 augustus kreeg aanvaller Michael Frey (24) de overstap die hij wilde. Na de bekerzege in mei (waarin hij matchwinnaar werd in de 2-1-zege op favoriet YB Bern) en zijn 12 goals in 34 duels verruilde de Zwitser FC Zürich voor Fenerbahçe, waar hij een lucratief vierjarig contract ondertekende. De Turken legden bijna drie miljoen euro op tafel voor de 1,88 meter grote spits. Ook zijn Ghanese aanvalspartner Raphael Dwamena (23) zocht begin augustus - voor 6,2 miljoen euro - andere oorden op. Na 21 treffers in 51 wedstrijden bleek de lokroep van UD Levante te groot.

Coach Ludovic Magnin (39) besloot niet te lang stil te staan bij hun vertrek. Magnin had eerst de U18 en de U21 van FC Zürich onder zijn hoede en werd sinds februari dit jaar T1 van de eerste ploeg. De 63-voudige international, die onder meer bij Werder Bremen, VfB Stuttgart en FC Zürich speelde, stopte in 2012 met voetballen. Hij bestempelt Lucien Favre, nu bij Borussia Dortmund, als zijn mentor. Ook al omdat Favre hem lanceerde in 2005 bij Echallens en ze samen de beker veroverden. Magnin wil dan ook graag in zijn voetsporen treden, met offensief gekruid voetbal, om zo de topteams Young Boys Bern en FC Basel het vuur aan de schenen te leggen.

Want FC Zürich kruipt na enkele moeilijke jaren uit het dal. In het seizoen 2016/17 promoveerde de traditieclub. Meteen daarop werd de vierde plaats behaald in de Zwitserse Super League, wat kwalificatie voor de Europa League betekende. FC Zürich doet een beroep op jonge talenten, zoals Kevin Rüegg (20) en de Nigeriaanse spits Stephen Odey (20). 'We beschikken over enkele jongens met een groot potentieel', weet Magnin. Ook de Gambiaanse spits Assan Ceesay (24) kwam eind augustus voor 1,8 miljoen euro over van FC Lugano. De club is nu al zeker van de 1/16 finale in de Europa League. In poule A kunnen Loedogorets Razgrad en AEK Larnaca de Zwitsers niet meer bijbenen voor de tweede plaats.