De 25-jarige buitenspeler verdrong Paulo Dybala naar de invallersbank, zorgt vanaf de rechterflank voor creativiteit en dankt de vleugels van Cristiano Ronaldo.

Na een maandenlange zoektocht kreeg succescoach Massimiliano Allegri op 12 maart, ter gelegenheid van de return in de achtste finales van de CL tegenover Atlético Madrid, de bevestiging dat zijn puzzelstukjes eindelijk goed in elkaar vielen. Zeker voor het hoogste niveau van het kampioenenbal, want in de Serie A ondervond Juventus afgelopen seizoen bijzonder weinig tegenstand.

Met de 25-jarige Argentijnse international Paulo Dybala op de invallersbank was er naast de hattrick van de Portugese ster Cristiano Ronaldo vooral het sterke optreden van Federico Bernardeschi. De zeventienvoudig Italiaans international betaalde het vertrouwen van zijn trainer terug met een assist bij de 1-0 en versierde de bepalende strafschop voor de kwalificatie.

Grote golf

In de eerste seizoenshelft experimenteerde Allegri, om Dybala in het basiselftal te kunnen houden. Maar de Zuid-Amerikaanse sterspeler speelt net als Cristiano Ronaldo het liefst centraal, waardoor het daar overvol werd en de ruimtes op de flanken onbenut bleven. Naast CR7 was de werkkrachtige en zeer gedisciplineerde Kroaat Mario Mandzukic (32) al snel zeker van een plek bij de eerste elf, door zijn rol als aanspeelpunt en de grote inspanningen bij balverlies.

Met Bernardeschi als pure buitenspeler vanaf de rechterflank in het team bestaat er nu meer plaats voor snelheid en creativiteit. Bovendien kan hij de bal perfect voor doel brengen met strakke en goed gebrachte voorzetten. Op de momenten dat het er echt toe doet, verdiende Bernardeschi zijn plaats als foerier, tot grote tevredenheid van de 34-jarige Cristiano Ronaldo. En vice versa. 'Bij Juve was er altijd die winning spirit, maar zijn komst versterkte dat wel flink', opperde de flankspeler in Tuttosport onlangs. 'Zijn passie voor het spel is bijna niet te evenaren. Je moet bijzonder slim zijn als je met Cristiano Ronaldo traint. Het lijkt wel alsof je meesurft op een grote golf. Je leert, probeert zaken op te pikken en hij helpt me constant.'

CR7 nam dus als het ware Bernardeschi wat onder zijn vleugels. Daarmee lost het talent, die op zijn twintigste als huurling bij Serie B-club Crotone een stage bij de Squadra mocht volgen, eindelijk wat de verwachtingen in. In juli 2017 betaalde Juventus 40 miljoen euro aan Fiorentina voor een overeenkomst tot 2022. In de schaduw van de Portugese grootmeester bloeit Bernardeschi nu eindelijk helemaal open.