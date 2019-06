Granada maakt indruk in de Spaanse tweede klasse onder impuls van Federico Vico, vijf jaar geleden nog te bleek voor Anderlecht.

Het was me weer het seizoen, daar in La Liga 2 in Spanje. Een jaar lang zinderde het vermeende omkoopschandaal van Huesca-Nastic op de voorlaatste speeldag van vorig seizoen na. Huesca, inmiddels weer gedegradeerd, was toen al zeker van promotie en 'liet' Nastic, verwikkeld in een gevecht om het behoud, winnen. Een en ander leidde tot een gerechtelijk onderzoek en vorige week tot arrestaties en nog meer twijfels.

Vervolgens was er Reus Deportiu, dat maanden zijn spelers niet kon betalen, waarna die plots halverwege het seizoen hun vrijheid aanvroegen. Bij gebrek aan punten verdween de ploeg uit competitie. Straks kunnen ze herbeginnen in derde klasse, als iemand de boete van 250.000 euro wil betalen.

Financiële problemen waren er ook bij Deportivo, dat een schuld van 80 miljoen euro torst. Er was echter ook sportief succes, dat van Osasuna uit Pamplona bijvoorbeeld. De club mag zijn honderdjarig bestaan vieren in eerste klasse, met een kern zonder buitenlanders en met veel spelers uit de eigen opleiding.

Voor het tweede rechtstreekse promotieticket streden Albacete en Granada tot de laatste week. Een van de hoofdrolspelers bij Granada was Federico Vico, voormalig Spaans jeugdinternational uit Córdoba, en zes jaar geleden nog voetballer bij Anderlecht. Hij zou er nooit aan de bak komen en uiteindelijk even worden uitgeleend aan KV Oostende, vooraleer terug te keren naar Andalusië. Na avonturen bij Córdoba, Albacete en Lugo nam Leganés hem vorige zomer transfervrij over.

Die ploeg leende hem direct uit aan Granada en daar heeft hij er een uitstekend jaar opzitten. Vanuit een rol in de schaduw en met veel twijfels beladen overtuigde hij geleidelijk zijn criticasters en met een handvol goals en evenveel assists had hij zijn aandeel in de promotiestrijd. Zes jaar na overtuigende prestaties bij Córdoba kan hij dus weer het verschil maken. Eersteklasser Leganés gelooft in hem, want hij keert deze zomer terug naar de voorstad van Madrid.