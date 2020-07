Marouane Fellaini heeft bij de start van de Chinese Super League meteen een knalprestatie neergezet. De 32-jarige middenvelder hielp zijn team Shandong Luneng met een regelrechte hattrick aan 2-3 winst bij Dalian Pro.

Rondon (57ste minuut) zette Dalian Pro op voorsprong, maar dan sloeg Fellaini toe. De ex-Rode Duivel (79ste, 83ste. en 86ste minuut) zette de scheve situatie in korte tijd helemaal recht met drie treffers met de kop. Danielsson milderde in de extra tijd voor Dalian Pro tot 2-3. Eind maart testte Fellaini positief op het coronavirus. Na een verblijf in het ziekenhuis volgde een periode in quarantaine.

Verplicht in hotel blijven

Mousa Dembélé opent de competitie later zondag met Guangzhou R&F tegen Shenzhen. Het seizoen in China, dat eigenlijk in februari zou beginnen maar vanwege de corona-uitbraak werd uitgesteld, ging dit weekend van start. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek. De zestien teams werden opgesplitst in twee hotelcomplexen (eentje in Dalian in het noordoosten van China en eentje in Suzhou, dicht bij Shanghai) voor de eerste fase van het nieuwe seizoen. Daarin wordt gespeeld in twee groepen van acht teams. De top vier plaatst zich voor de kwartfinales.

Spelers en teamleden zijn de komende zeventig dagen verplicht om in hun hotel te blijven. Bij overtredingen worden de teams uit het kampioenschap gezet.

