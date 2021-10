Kan Mesut Özil (32) in de herfst van zijn loopbaan de negentienvoudige Turkse kampioen nog eens op sleeptouw nemen?

Vermoedelijk zal Brian Priske al eens bij zijn aanvallers Ally Samatta (28) en Michael Frey (27) hebben gepolst naar de kracht van Fenerbahçe, dat voor het laatst in 2014 mocht pronken met de titel. Ali Koç (54), sinds juni 2018 de 37e voorzitter sinds de club van de Sari Kanaryalar (Gele Kanaries) in 1907 werd opgericht, reageerde na de loting heel tevreden, toen zijn ploeg in groep D werd gekoppeld aan Antwerp, Olympiacos en Eintracht Frankfurt. 'Naast de heel attractieve namen van de tegenstanders is het altijd leuk om enkele oude bekenden terug te zien', verklaarde de zakenman, daarmee ook verwijzend naar ex-Fenerbahçespeler Mathieu Valbuena, nu bij Olympiacos. 'Als we onze kwaliteiten maximaal benutten, dan mag plaatsing voor de volgende ronde normaal gezien geen probleem zijn.' Na amper twee speeldagen dringt een zes op zes tegen de Belgische stamnummer 1 zich wel op, want de club uit Istanbul begon Europees heel zwak met een 1-1-gelijkspel in Frankfurt en vooral een kansloze 0-3-nederlaag tegen de Griekse topclub uit Piraeus. In die laatste wedstrijd kon Fener geen beroep doen op de zieke sterkhouder Mesut Özil (32). Daarmee wordt de uitstekende competitiestart in de eigen Süper Lig wat naar de achtergrond geduwd. Fenerbahçe, dat afgelopen zondag de topper op Trabzonspor speelde, stond na acht speeldagen op kop, met 19 op 24 en een doelsaldo van 12-6. De derde plaats van vorig seizoen - het gevolg van een zware schuldenlast - moet straks worden ingeruild voor het vervullen van de gouden droom, namelijk het twintigste kampioenschap in de clubgeschiedenis. Om dat doel met een sterk verjongde spelerskern te bereiken, wordt sinds juli opnieuw gerekend op de Portugese coach Vítor Pereira (53). De ex-trainer van FC Porto, Al-Ahli, Olympiacos, TSV 1860 München en Sjanghai Port had al de sportieve touwtjes in handen tussen januari en augustus 2016. Hij werd toen vicekampioen, maar in vier andere landen veroverde hij tot nu toe al vier titels. Een mooi visitekaartje, maar de oud-verdedigende middenvelder moet het nu door de stevige besparingsronde rooien met minder spectaculaire nieuwkomers. Toch ziet voorzitter Koç in zijn team 'een nieuwe energie en een meer perfecte chemie'. Onder die hoge druk wordt er ook steevast gekeken naar Özil. De voormalige Duitse international, die in januari 2021 naar Turkije kwam als vrije speler, is sinds dit seizoen ook aanvoerder van het team. Op zijn ervaring wordt gerekend om de ploeg op sleeptouw te nemen. Na de veelbelovende start, met de uitschakeling van HJK Helsinki (1-0 en 5-2) in de EL-play-offs, moet Özil de centrale pion worden in de 3-4-3 of de 3-4-2-1-veldbezetting die Pereira uitdokterde om maximaal rendement te halen uit zijn spelmaker, die wel blessuregevoelig is. De clubleiding ziet hem het liefst altijd in de basiself om voor een directe meerwaarde te zorgen, terwijl Pereira iets omzichtiger wil omspringen met zijn pronkstuk. Maar de Portugees heeft Özil nodig om de spitsen Ener Valencia, Serdar Dursun en vooral Mergim Berisha, die voor 5 miljoen euro en een aanzienlijk hoger nettosalaris overkwam van RB Salzburg, in stelling te brengen. Bij de 2-1-thuiszege tegen Kasimpasa begin deze maand ontstond er tussen de coach en zijn topspeler echter al een eerste brandje, toen Özil - in negen confrontaties de afgelopen weken goed voor drie goals en één assist - zijn ongenoegen uitte over zijn statuut als invaller en naar verluidt met een shirt richting de coach gooide. Maar Koç blijft overtuigd: 'Mesut zal de wereld laten zien dat hij naar hier kwam om dé leider van de ploeg te worden.'