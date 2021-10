De oude problemen blijven, maar het gelijkspel in Istanbul biedt hoop en uitzicht op overwinteren. Voetballend was de ploeg van Brian Priske tegen Fenerbahçe immers de betere.

Die start zette ook de toon: tegen een goed combinerend en van achteruit opbouwend Antwerp, met twee offensieve backs, waren de Turken nergens. Altijd te laat, altijd uit verband. Het zou met knokken zijn, dat ze zich terug in de wedstrijd hesen. Knokkend, en rekenend op foutjes van de Antwerpverdediging. Jelle Bataille hielp een beetje mee, hij gaf een corner weg die mooi werd afgewerkt, weliswaar in twee tijden. Hij gaf later ook een strafschop weg. Dinis Almeida deed dat ook, net als tegen Frankfurt; toen in het slot van de match, nu in het slot van de eerste helft. Antwerp kampioen in het schieten in eigen voet. Enner Valencia profiteerde eerst niet vanaf de stip, daarna wel.Benieuwd vroegen we ons af of Antwerp uit de fouten van de eerste twee Europese duels zou leren. De evenknie zijn, minstens, maar het toch nog verknallen, dat was het toen.Ja dus, ze hadden geleerd. Gezien hoe Pieter Gerkens eens vallend slim een kaart pakte maar een kans verijdelde? Daaraan zie je de progressie. Toen de ref de wedstrijd affloot, had de Great Old wat hete standjes in de slotminuten overleefd. Het had zelfs de bordjes gelijk gehangen: corner Birger Verstraete, kopbalgoal Gerkens. Dat hij dat kan, weten we uit de Belgische competitie, maar we halen het ook aan om een andere reden: sinds het vertrek van Lior Refaelov was het nog niet te goed gegaan op spelhervattingen. Dit keer was de hoekschop wél goed getrapt. De discussie of Verstraete op corners niet beter de eigen kooi kan bewaken, is meteen gestopt.Antwerp knokte zich voetballend in de wedstrijd. Dat klinkt contradictorisch, maar zo was het. Het was ook de enige manier om weer in de match te komen want - Fischer ergerde er zich blauw aan - fysiek waren de Turken voor de rust beter. Dat zette Priske goed om: met Michel-Ange Balikwisha en later Pierre Dwomoh kwam meer duelkracht op zijn middenveld.Voor Dwomoh, 17 pas, kwam het vervolgens in balbezit allemaal nog wat vroeg, maar in de duels stond hij wel zijn mannetje. En eens in balbezit was Antwerp opvallend de betere: zuiverder in de passing en beter in het vinden van de vrije man. Tenminste, tot zo'n kwartier voor tijd. Mesut Özil keek beteuterd toen hij naar de kant moest, maar dat was terecht, veel voetbal had hij niet kunnen brengen.Priske eindigde zelfs verrassend zonder spits, met Samatta breed links en Benson Manuel breed rechts. Het plan leek oké, voor verrassing proberen te zorgen door de ene keer Gerkens en een andere keer Balikwiska voor doel te laten komen. Alleen: dat werkte niet en het speelde de Turken wat in de kaart. Ze kregen plots weer wat meer de bal en probeerden nog iets te forceren. De driehoek Butez-Almeida-De Laet stond evenwel pal, goed geholpen door Verstraete.Conclusie: in een groep waar iedereen wat aan mekaar gewaagd is, is Antwerp de betere van Fenerbahçe. Nog niet in de stand, de Turken hebben een punt meer, maar na gisteren wel in het spel. De volgende wedstrijd - helaas zonder steun van het publiek - thuis afmaken en winnen, moet ze op plaats drie hijsen. Daarna kan nog alles. Overwinteren, allicht in de Conference League, zou een mooi nieuw ijkpunt zijn in de evolutie van de club. En nodig om in eigen land op een plaats in de top te eindigen, want de ontwikkeling van dit elftal - dat met Bataille (22), Vines (22), Yussuf (21) en na de rust Balikwisha (20) en Dwomoh (17) vijf Europees onervaren youngsters opstelde - is verre van af. De titel zal niet voor dit jaar zijn, maar de Europese lessen die de ploeg tot eigen schade krijgt, zullen later nog goed van pas komen.