De Franse linksachter van Real Madrid moet de strijd een tijdje staken door een spierblessure in zijn linkerbeen. Zo moet coach Zidane ook zijn tweede linksachter missen.

De ziekenboeg van Real Madrid zit goed vol deze dagen. Marco Asensio is out voor de rest van het seizoen, Luka Modric en Isco beginnen terug aan hun comeback en de Braziliaanse linksachter Marcelo is ook nog een tijdje buiten strijd. En daar komt dus nog een nieuwe linksachter bij nu Ferland Mendy zich geblesseerd heeft aan zijn linkerbeen op training. De 24-jarige Mendy kwam deze zomer nog voor zo'n 50 miljoen euro over van het Franse Lyon.

Wanneer Mendy precies zal terugkeren is nog onduidelijk. Real communiceerde enkel dat de Fransman out zal zijn voor de wedstrijd van morgen tegen Osasuna en die van zaterdag tegen stadsgenoot Atlético Madrid.