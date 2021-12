Feyenoord heeft woensdag een clubicoon verloren. De Ghanees Christian Gyan, die van 1997 tot 2007 de kleuren van de Rotterdamse club verdedigde, is op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleden.

Gyan hielp Feyenoord aan een landstitel (1999), een Super Cup (1999) en de UEFA Cup (2002) . De rechtsachter was acht keer Ghanees international.

'Gyan was niet alleen uiterst succesvol bij onze club, hij groeide bovendien uit tot een cultheld en enorme publiekslieveling', aldus Feyenoord op de clubwebsite. 'Feyenoord verliest met Gyan een oud-speler met een echt Feyenoord-hart, een lieveling van het legioen en bovenal een fantastisch mens.'

Na zijn periode in Rotterdam speelde Gyan nog voor de Finse clubs TPS Turku en RoPS en het Welshe Wrexham. Nadien ging hij in de haven van Rotterdam aan de slag. Doordat de diepgelovige Gyan vrijwel al zijn geld weggaf om anderen te helpen, was hij zelf in de financiële problemen gekomen.

Gyan hielp Feyenoord aan een landstitel (1999), een Super Cup (1999) en de UEFA Cup (2002) . De rechtsachter was acht keer Ghanees international. 'Gyan was niet alleen uiterst succesvol bij onze club, hij groeide bovendien uit tot een cultheld en enorme publiekslieveling', aldus Feyenoord op de clubwebsite. 'Feyenoord verliest met Gyan een oud-speler met een echt Feyenoord-hart, een lieveling van het legioen en bovenal een fantastisch mens.' Na zijn periode in Rotterdam speelde Gyan nog voor de Finse clubs TPS Turku en RoPS en het Welshe Wrexham. Nadien ging hij in de haven van Rotterdam aan de slag. Doordat de diepgelovige Gyan vrijwel al zijn geld weggaf om anderen te helpen, was hij zelf in de financiële problemen gekomen.