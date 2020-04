De 72-jarige coach verlengde zijn contract bij de Rotterdamse club tot 2021.

In oktober vorig jaar kwam Dick Advocaat naar De Kuip, als opvolger voor de ontslagen Jaap Stam. Na een slechte competitiestart hield de oud-verdediger de eer aan zichzelf.

...

In oktober vorig jaar kwam Dick Advocaat naar De Kuip, als opvolger voor de ontslagen Jaap Stam. Na een slechte competitiestart hield de oud-verdediger de eer aan zichzelf. Onder de leiding van Dick Advocaat vond Feyenoord weer de weg naar boven. De volksclub uit Rotterdam-Zuid klom naar de derde plaats in de Eredivisie, op amper zes punten achterstand van Ajax en AZ. Dankzij de input van De Kleine Generaal, die hamert op discipline en duidelijke afspraken, ging Feyenoord niet enkel beter voetballen maar volgden ook de resultaten. Van de veertien competitieduels werden er elf gewonnen en drie gelijkgespeeld. Ook bereikte hij met de ploeg de finale van de KNVB-beker, die normaal gezien op 19 april in De Kuip zou doorgaan tegen het FC Utrecht van coach John van den Brom (ex-RSC Anderlecht).'We waren aan iets moois bezig', beweert Advocaat op de officiële clubwebsite. 'Er begon iets te ontstaan binnen de ploeg. Dat wil ik, met mijn staf en selectie afmaken. De club wil dat ook graag. Dus gaan we ervoor, ondanks de vele onzekerheden momenteel. De afgelopen gekke weken merkte ik hoe gedreven ik nog ben en hoe enorm veel zin ik heb om door te gaan als trainer.' Zijn vaste rechterhand Cor Pot blijft net als Said Bakkati en het mytische clubicoon John de Wolf fungeren als assistent.Ook technisch manager Frank Arnesen, sinds januari aan de slag in Rotterdam nadat hij begin oktober vorig jaar werd doorgestuurd bij RSC Anderlecht, toonde zich tevreden. 'Dit is natuurlijk fantastisch nieuws', aldus de Deen. 'Het moment dat we weer kunnen voetballen, moet je er als club klaar voor zijn. Dat begint met het vastleggen van een bijzonder goede trainer.' Dit signaal maakt duidelijk dat Feyenoord weer wil meedoen voor de titel.Advocaat begon zijn loopbaan als coach in 1981 en kan dus volgend seizoen zijn veertigjarig jubileum vieren op de bank. De oud-bondscoach van België liet eerder al weten dat Feyenoord zijn laatste club wordt. Eerder werkte hij onder meer bij PSV, Glasgow Rangers, Zenit (winst van de UEFA Cup in 2008), AZ, Sunderlecht, FC Utrecht. Advocaat was ook bondscoach van Nederland (drie keer), Rusland en Servië.