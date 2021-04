Nog voordat de Engelse clubs de stekker eruit trokken, liet Gianni Infantino zijn afkeuring blijken voor het omstreden initiatief van de twaalf Europese topclubs. Achter de schermen zou hij om strategische en financiële redenen en geopolitieke rivaliteiten wel aan de touwtjes hebben getrokken. Dat meldt Le Vif woensdag.

Door Olivier Mouton en Guillaume Gautier

...

Door Olivier Mouton en Guillaume GautierGianni Infantino, voorzitter van de FIFA en baas van het voetbal, hekelde het initiatief van de twaalf Europese topclubs om een Super League op te richten: 'De FIFA keurt het project ten zeerste af. Clubs die eraan deelnemen, zullen de gevolgen van hun keuze moeten dragen.' Infantino liet zijn afkeuring niet meteen na de aankondiging blijken, maar wachtte 24 uur. En dat terwijl de verontwaardiging wereldwijd toenam. Vrijwel tegelijkertijd kreeg Le Vif een bericht vanuit betrouwbare hoek: 'Uit een meer dan betrouwbare bron blijkt dat Infantino achter de Super League zit.' Een complottheorie? 'Nee, hij zit zelf mee in het complot', vertellen geloofwaardige bronnen. Het project kreeg kritiek langs alle kanten omdat het de essentie van het spelletje (de kleintjes kunnen van de groten winnen) zou aantasten. Uiteindelijk trokken de zes grote Engelse clubs die aanvankelijk wel achter het concept stonden, er zelf de stekker uit. Onze bronnen verwachtten niets anders: 'Deze gebeurtenis ging Infantino in de problemen brengen'. Welke mug zou Infantino gestoken hebben? De reconstructie die we kunnen maken brengt verschillende elementen samen: de machtshonger van Infantino, financiële belangen en uiteenlopende geopolitieke ambities. Vooraleer Infantino tot baas van het wereldvoetbal werd gekroond, was hij de grote man achter de UEFA. In 2009 en 2016 werkte hij als secretatis-generaal van de Europese voetbalbond, daarna als opvolger van Sepp Blatter bij de FIFA. Bronnen meldden aan Le Vif dat zijn ambitie sindsdien niet veranderde: 'Het Europese voetbal verzwakken is het enige wat telt. Een verzwakte UEFA zou hem immers goed uitkomen tijdens de volgende FIFA-verkiezingen in 2023.'Nog voor de Europese Super League-saga losbarstte, nam Infantino de controle over de Afrikaanse voetbalbond over door op 12 maart Patrice Motsepe als nieuwe voorzitter aan te stellen. Motsepe is de voorzitter van African Rainbow Materials en eigenaar van de Zuid-Afrikaanse club Mamelodi Sundowns. In Afrika denkt men nu trouwens volop na over een nieuw project dat nooit problemen heeft gevormd voor de FIFA: de oprichting van een Super League.'Het hele Super League-verhaal is een manier om UEFA-baas Ceferin te laten wankelen', zo vertrouwt een andere bron ons toe. 'Infantino plaats overal bommetjes om de ene of andere federatie te destabiliseren. Dat deed hij dus ook in Afrika. Hij herinnert anderen er graag aan dat het epicentrum van de macht zich in Zürich bevindt (waar de FIFA zetelt) en niet in het hoofdkwartier van de UEFA in Nyon. 'Ceferin en Infantino kunnen dan ook elkaars bloed drinken. Ceferin zou zich kandidaat kunnen stellen tijdens de voorzittersverkiezingen van de FIFA in 2023, maar Infantino doet er alles aan om hem te verzwakken en daardoor zijn eigen pionnetje sterker te maken. Aangezien hij al aan zijn tweede en dus laatste ambtstermijn bezig is, kan hij zichzelf niet meer opvolgen. Door zijn lange loopbaan bij de UEFA weet hij ondertussen echter als geen ander hoe hij een van de zijnen naar de top van de FIFA kan loodsen.'Welke rol spelen de twaalf Europese topclubs nu in deze puinhoop? Nauwe persoonlijke banden, financiële bekommernissen van buitenlandse investeerders en geopolitieke ambities verklaren veel. Volgens de bronnen van Le Vif onderhoudt Infantino al een tiental jaar een erg nauwe band met Real Madrid-voorzitter Florentino Perez. De grootheden uit de Liga zijn al lange tijd voorstander van een dergelijke evolutie. De laatste tijd heeft de Koninklijke op financieel vlak echter heel wat van zijn pluimen verloren. Het slaagt er nu al een tijdje niet meer in om een nieuwe generatie 'Galacticos' op poten te zetten. Denk aan Neymar, die een avontuur in de Franse hoofdstad verkoos boven eentje in de Spaanse. Perez stak zijn droom om de goddelijke kanarie binnen te halen echter nooit onder stoelen en banken. Jarenlang wanbeleid zorgde ervoor dat Spaanse topclubs nu een enorme schuldenberg torsen. De meest recente onderhandelingen over de herverdeling van de televisierechten lieten een bittere nasmaak achter in Spanje. De topclubs dreigen immers opnieuw van hun pluimen te verliezen. Een delicate zaak, zeker als je even stilstaat bij de ambities van een club als Real om grote sterren als Kylian Mbappé naar Bernabeu te halen. Het is dan ook geen toeval dat Florentino Perez een van de belangrijkste voortrekkers is van de Super League. Andrea Agnelli, de grote man van Juventus, is een controversieel figuur in de voetbalwereld. Nadat hij te licht werd bevonden om het wel en wee van Fiatwagens te beheren, belandde hij plots aan het hoofd van de Oude Dame. Of dat is wat men beweert, alleszins. Infantino zou hem het meest geïnstrumentaliseerd hebben. In de laatste rechte lijn naar de oprichting van de Super League heeft hij de boel uiteindelijk in gang gezet. AC Milan en Inter volgden het voorbeeld van Juventus. De respectievelijke Amerikaanse en Chinese voorzitters van de clubs uit Milaan zagen daar niet in het minst graten in. In september 2020 ontmoetten Agnelli, Milanvoorzitter Ivan Gazidis en Intercollega Steven Zhang elkaar tijdens een vergadering. Er werd verwacht dat het trio het over de TV-rechten zou hebben. Achteraf lijkt daar dus niets van aan te zijn. De Super League was al wat er die dag op het menu stond. AC Milan wordt op dit moment geleid door Elliot Management, een Amerikaans investeringsfonds dat vaak wordt weggezet als een groepje aasgieren die niet twijfelen om af te geven op staten als Peru, Congo-Brazzaville en Argentinië. Andrea Agnelli zou ook het initiatief hebben genomen voor de zet die eerder deze week heel wat stof deed opwaaien. Na maanden op het nieuwe project te hebben gebroed, was het de bedoeling om de UEFA onaanvaardbare eisen te stellen nog voor de presentatie van het nieuwe Champions League-formaat. Die eisen zouden onvermijdelijk tot een breuk moeten leiden. De bronnen van Le Vif weten over welke eisen het ging: het bestuur van de Champions League veranderen door een medebestuur van clubs in te voeren. Dat verzoek werd ingewilligd. De twaalf clubs lieten er geen gras over groeien en kondigden de Super League aan. Duitse, Franse en Portugese clubs weigerden echter mee op de trein te springen. Dat zou Agnelli weleens duur kunnen komen te staan. De vrijbuiter trok zich terug als hoofd van de ECA (European Club Association) en dreigt nu ook simpelweg het roer bij Juventus te verliezen. Bayern-baas Karl-heinz Rumenigge werkte zich ondertussen op tot held van vele oldskool voetballiefhebbers. Hij neemt het leiderschap bij de ECA over van Angelli. Franse en Duitse clubs zijn de grote winnaars van dit spel. Wat nu met de Engelse clubs? Arsenal, Liverpool en Manchester United zijn alle drie in handen van Amerikanen die het voetbal vooral als een bron van inkomsten beschouwen. Zij begrijpen niet hoe de manier waarop het Europese voetbal geleid wordt een rem kan zijn op hun honger. Het Amerikaanse systeem van gesloten competities bevalt hen natuurlijk. Roman Abramovitsj, de Russische eigenaar van Chelsea, kende nooit scrupules wanneer hij zaken deed. Net zoals Tottenham en Liverpool zou ook hij het voorbeeld van de andere clubs gevolgd hebben. Zij hebben immers het meest te verliezen wanneer het over imago gaat. Na twee dagen van verontwaardiging onder fans die belichaamd werd in een betoging voor de wedstrijd Chelsea - Brighton, beseften de Engelse clubs dat er te weinig steun was en besloten ze zich terug te trekken uit de Super League.Manchester City, de club die in handen is van Khaldoon Al Mubarak en de Verenigde Arabische Emiraten, had ook een belangrijke sleutel in de hand. De Emiraten, die dicht bij Saudi-Arabië staan, zijn de voornaamste rivalen van Qatar. Niet alleen in de huidige voetbalwereld, maar ook op het ruimere geopolitieke toneel. Waar de Qatarezen zich voornamelijk willen opdringen door middel van soft power, proberen de Emiraten zo veel mogelijk geld uit de sport te halen, zo vertelt de bron van Le Vif. Achter de zes miljard euro die de investeringsbank JP Morgan in het Super League-avontuur investeerde, gaan potentieel nog grotere bedragen van deze petromonarchieën schuil. Gianni Infantino zelf staat dicht bij de Saoedi's. Tijdens het WK 2018 in Rusland, verschijnt hij publiekelijk met de Russische president Vladimir Poetin en de nieuwe sterke man van Saudi-Arabië, Mohammed ben Salmane. In Januari 2019 stelde hij voor om de wereldbeker van 2022 met 48 landen te spelen en wedstrijden te organiseren verspreid over alle Emiraten. Qatar, dat de organisatie al had toegewezen gekregen, stelde zijn veto tegen het project. Nog een belangrijk detail om dit enorme imbroglio beter te kunnen begrijpen. Als advocaat baande Infantino zich een weg naar de top van de UEFA en werd hij uiteindelijk vertrouwenspersoon van Michel Platini tijdens diens voorzitterschap in 2007. Platini droomde ervan de FIFA te veroveren, maar verschillende schandalen hielden hem uiteindelijk tegen. En zo leek het wel voorbestemd dat Infantino zijn plaats zou innemen in het wereldvoetbal. Sindsdien kunnen beide heren niet meer door dezelfde deur. Platini stond heel dicht bij de Qatari. Hij speelde onder meer een belangrijke rol in de aankoop van PSG en zijn zoon, die voor hen werkte, zou later nog een belangrijke rol spelen bij de toewijzing van het WK 2022 aan de oliestaat. Het is dan ook geen toeval dat Infantino ondertussen met de Emiraten heulde voor de volgende revoluties, waaronder de Super League. Maar nogmaals moesten de Emiraten afdruipen, want de Super League werd al snel schaakmat gezet. In de achtergrond van heel deze operatie konden de wereldwijde pandemie en de enorme verliezen van de club, aangevuld met de afwezigheid van supporters in de stadion, aangebracht worden als excuses om het hele project, gebaseerd op financieel gewin en machtslust, in een stroomversnelling te steken. Was de Super League dan een grote bluf? Sommige van de 12 betrokken clubs gaven al veel te veel uit, flirtten maar al te vaak met de regels van de Financial Fair Play, maar vonden uiteindelijk ook dat ze nog te weinig verdienden. De aankondiging van de Super League enkele uren voor de stemronde bij de UEFA over de hervorming van de Champions League, was dan ook geen toeval. Zo konden de clubs druk zetten op de Europese voetbalbond door te tonen dat zij met hun eigen competitie de TV-rechten in eigen handen konden nemen en zo om de buitensporige quota van de UEFA heen konden gaan. Het verlaten van de Super League is dan ook niet meer dan halve mislukking: de UEFA sanctioneert de betrokken niet en beloofde hen zelfs extra geld en een nieuw format voor de CL.Gianni Infantino zou ook op een sluwe manier het evenwicht in het wereldvoetbal hebben gebruikt om zichzelf groter te maken. Onderzoeksjournalist Romain Molina verwijst in een video op Twitter naar artikelen van het FIFA-reglement waarin staat dat het, in tegenstelling tot de UEFA, over alle wettelijke bevoegdheden beschikt om de Super League te verbieden. Door het niet op die manier te spelen, verzekerde Infantino zich van de Europese stemmen tijdens de volgende FIFA-verkiezingen in 2023: 'Willen jullie mijn hulp? Stem dan maar op mij.' De Super League was aanvankelijk goed uitgewerkt, maar het werd een nachtmerrie toen politici, met onder meer Merkel, Macron en Johnson, zich begonnen te moeien en de supporters zich ongekend kritisch tegenover het hele project zetten. Infantino voelde al snel het tij keren en wilde zijn dubbele rol beschermen. Hij begon het concept zelf met de grond gelijk te maken en bedreigde zelfs de Super League-clubs door te stellen dat ze niet meer mochten deelnemen aan FIFA-competities. Erg hypocriet dus.Infantino wou zijn macht bevestigen en vooral ook vergroten en daar is hij uiteindelijk ook in geslaagd, laten verschillende bronnen aan Le Vif weten. Maar de wind kan snel keren. In Zwitserland staat hij nog steeds aan de vooravond van een gerechtelijk onderzoek wegens 'het belemmeren van strafrechtelijke vervolging'. En nu de Engelse clubs samen uit de Super League trokken, zou het einde wel eens snel nabij kunnen zijn voor de FIFA-baas. Bovendien lijkt ook de imagoschade die het hele project aan het voetbal bracht, niet meer te herstellen. 'De Super League zal in de toekomst zeker nog eens terugkeren', laat een andere bron weten. 'Nu waren ze heel erg slecht voorbereid. Als City als eerste de aftocht blies, dan is het wel zeker omdat de UEFA ook echt dreigde met een uitsluiting van de Champions League dit seizoen. En net nu maken ze een erg grote kans op eindwinst.'Het antwoord van FIFA en InfantinoNadat Le Vif/L'Express en Sport/Voetbalmagazine het nieuws bekendmaakten aan de FIFA, sprak de Wereldvoetbalbond enkel via een persbericht waarin het de Super League ernstig afkeurt en dat het hoopt dat de normaliteit opnieuw zal terugkeren via respect en dialoog. En zo is de cirkel rond.