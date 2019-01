FIFA-baas Infantino denkt aan buurlanden Qatar voor uitbreiding WK 2022

Infantino heeft dat woensdag gezegd op een internationale sportconferentie in Dubai, meldt persagentschap Reuters.

Vervroegen

Volgens de FIFA-baas is een meerderheid van de nationale voetbalbonden voorstander van een vervroegde uitbreiding. In 2017 stemde de Wereldvoetbalbond voor een uitbreiding van 32 naar 48 deelnemende landen vanaf het WK van 2026 in de VS, Mexico en Canada, maar sindsdien pleitte Infantino er herhaaldelijk voor om er al in Qatar 16 landen bij te doen.

'Als je het een goed idee vindt om het WK met 48 landen te spelen, waarom zou je dat dan niet vier jaar eerder proberen,' zei Infantino. 'Daarom analyseren we of dat al mogelijk is in 2022. Als dat lukt en we maken de wereld gelukkig, dan moeten we dat proberen'.

Diplomatieke spanningen

Infantino beseft wel dat een uitbreiding moeilijk door Qatar alleen te realiseren wordt en oppert daarom om een aantal wedstrijden buiten de golfstaat te laten doorgaan. Probleem daarbij is dat het land sinds 2017 op zeer gespannen voet leeft met Saudi-Arabië en zijn bondgenoten de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrain en Egypte, die Qatar beschuldigingen van financiële steun aan terroristen. Doha ontkent dat.

'Er zijn spanningen in de regio en het is aan hun leiders om daarmee om te gaan,' zegt de FIFA-preses daarover, 'maar misschien is het makkelijker om te spreken over een gezamenlijk voetbalproject dan over meer gecompliceerde zaken.'

Qatar zelf heeft al gezegd dat het niet over een eventuele uitbreiding beslist vooraleer het de resultaten heeft gezien van een haalbaarheidsstudie van de FIFA.

Een definitieve beslissing moet vallen voor de loting van de kwalificaties voor het WK 2022 in maart.