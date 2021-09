FIFA gaat plannen voor tweejaarlijks WK bespreken met voetbalbonden

De Wereldvoetbalbond (FIFA) gaat eind deze maand de omstreden plannen voor aanpassing van de internationale wedstrijdkalender bespreken met alle nationale bonden. Dat gebeurt op 30 september via een digitale bijeenkomst. De FIFA wil onder meer vaker een WK voetbal houden: één keer in de twee jaar in plaats van eens per vier jaar.

© Belga Image

'Dit is een van de vele gelegenheden om de komende maanden een constructief en open debat op gang te brengen, op mondiaal en regionaal niveau', aldus de overkoepelende federatie. 'De FIFA kijkt hier naar uit.' Zeker vanuit Europa komt veel kritiek op de plannen om het WK om het jaar te houden. Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese bond (UEFA) heeft zich daar fel tegen uitgesproken. Volgens Ceferin zien ook Argentinië en Brazilië, twee toonaangevende landen in het internationale voetbal, niets in de plannen.