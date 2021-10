De FIFA heeft ervoor gezorgd dat de voorbije periode bijna honderd voetballers en voetbalsters weg konden komen uit Afghanistan. Dat is gebeurd met de steun van Qatar, aldus de Wereldvoetbalbond.

'De FIFA wil de regering van Qatar oprecht bedanken voor haar steun bij het faciliteren en voor het verzekeren van de veilige doorgang van deze personen', meldt de FIFA. 'De FIFA-leiding werkt sinds augustus nauw samen met de regering van Qatar over de evacuatie van de groep en zal in de toekomst nauw blijven samenwerken.'

Begin deze week maakte de Internationale Wielerunie (UCI) bekend dat ze heeft meegeholpen bij de evacuatie van 165 mensen uit Afghanistan, onder wie een aantal wielrensters. De UCI werkte hiervoor samen met onder meer Sylvan Adams, de eigenaar van WorldTeam Israel Start-Up Nation, de Aziatische wielerfederatie en de FIFA.

De taliban grepen halverwege augustus de macht in Afghanistan, bijna twintig jaar nadat ze werden verdreven door buitenlandse troepen. Het is sinds het vertrek van de buitenlandse strijdkrachten moeilijk om achterblijvers het land uit te krijgen.

Het WK voetbal vindt volgend jaar van 21 november tot en met 18 december plaats in Qatar.

