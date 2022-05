De FIFA heeft maandag op haar website een rapport gepubliceerd betreffende de laatste disciplinaire sancties in aanloop naar het WK 2022 in Qatar. Senegal, Nigeria, Congo DR en Libanon kregen alle vier een fikse boete en een toeschouwersverbod opgelegd vanwege supportersincidenten in de WK-kwalificatiewedstrijden van maart dit jaar.

De voetbalbond van de Democratische Republiek Congo kreeg een boete van 117.000 euro voor de wedstrijd tegen Marokko, omdat het had "verzuimd de orde in het stadion te handhaven en de match op correcte manier te organiseren". Libanon moet vanwege gelijkaardige redenen 97.500 euro betalen voor de match tegen Syrië.

WK-ganger Senegal krijgt een boete van 170.900 euro opgelegd voor de supportersincidenten in de beslissende partij tegen Egypte. Nigeria moet 146.500 euro betalen voor incidenten in de wedstrijd tegen Ghana. De vier landen moeten hun volgende wedstrijd ook achter gesloten deuren spelen.

Op 29 maart speelde Senegal, met sterspeler Mané, een beslissende wedstrijd tegen het Egypte van Mohamed Salah. Senegal won de wedstrijd na penalty's (3-1) en plaatste zich voor het WK ten koste van Egypte. De wedstrijd stond echter bol van incidenten. Zo werd sterspeler Salah erg gehinderd bij zijn penalty doordat Senegalese supporters vanuit de tribunes laserstralen in zijn ogen mikten. De Egyptische voetbalbond deed ook aangifte over racistische uitlatingen tegenover zijn spelers. Op de tribunes waren verschillende beledigende spandoeken te zien, vooral gericht aan Mohamed Salah.

Ook de Nigeriaanse voetbalbond moet een forse boete betalen voor het wangedrag van zijn supporters. Na het in 1-1 gelijkspel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen buurland Ghana, waardoor Nigeria een plaats op het eindtoernooi door de vingers zag glippen, braken er gewelddadige rellen uit in het stadion. Boze supporters bestormden het veld en richtten allerlei vernielingen aan. De relschoppers gooiden voorwerpen op het veld, vernielden banken en verscheurden doelnetten en reclamebanners.

Op het WK, dat van start gaat op 21 november, zullen vijf Afrikaanse ploegen te zien zijn: Senegal, Ghana, Kameroen, Tunesie en Marokko.

De voetbalbond van de Democratische Republiek Congo kreeg een boete van 117.000 euro voor de wedstrijd tegen Marokko, omdat het had "verzuimd de orde in het stadion te handhaven en de match op correcte manier te organiseren". Libanon moet vanwege gelijkaardige redenen 97.500 euro betalen voor de match tegen Syrië. WK-ganger Senegal krijgt een boete van 170.900 euro opgelegd voor de supportersincidenten in de beslissende partij tegen Egypte. Nigeria moet 146.500 euro betalen voor incidenten in de wedstrijd tegen Ghana. De vier landen moeten hun volgende wedstrijd ook achter gesloten deuren spelen. Op 29 maart speelde Senegal, met sterspeler Mané, een beslissende wedstrijd tegen het Egypte van Mohamed Salah. Senegal won de wedstrijd na penalty's (3-1) en plaatste zich voor het WK ten koste van Egypte. De wedstrijd stond echter bol van incidenten. Zo werd sterspeler Salah erg gehinderd bij zijn penalty doordat Senegalese supporters vanuit de tribunes laserstralen in zijn ogen mikten. De Egyptische voetbalbond deed ook aangifte over racistische uitlatingen tegenover zijn spelers. Op de tribunes waren verschillende beledigende spandoeken te zien, vooral gericht aan Mohamed Salah. Ook de Nigeriaanse voetbalbond moet een forse boete betalen voor het wangedrag van zijn supporters. Na het in 1-1 gelijkspel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen buurland Ghana, waardoor Nigeria een plaats op het eindtoernooi door de vingers zag glippen, braken er gewelddadige rellen uit in het stadion. Boze supporters bestormden het veld en richtten allerlei vernielingen aan. De relschoppers gooiden voorwerpen op het veld, vernielden banken en verscheurden doelnetten en reclamebanners. Op het WK, dat van start gaat op 21 november, zullen vijf Afrikaanse ploegen te zien zijn: Senegal, Ghana, Kameroen, Tunesie en Marokko.