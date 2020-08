De Wereldvoetbalbond FIFA heeft na overleg met de Europese voetbalunie UEFA de regels voorlopig aangepast voor het afstaan van spelers door hun clubs aan nationale teams.

Als een quarantaineperiode van minimaal vijf dagen vereist is voor de betreffende internationals op de locatie waar ze moeten voetballen, of bij terugkeer bij hun club, mogen de clubs hun internationals thuishouden. Ook als er reisbeperkingen zijn naar de speellocatie, of op de terugweg, hoeven de clubs hun spelers niet vrij te geven. Alleen bij dispensatie van deze coronamaatregelen door de plaatselijke autoriteiten, moeten de clubs in principe meewerken aan de gebruikelijke uitstapjes van hun internationals.

Normaal gesproken zijn de clubs verplicht om spelers vrij te geven voor verplichtingen met hun land. Door de coronacrisis zijn de FIFA-reglementen nu tijdelijk aangepast, in elk geval voor de komende interlandperiode in Europa voor mannen (31 augustus-8 september) en vrouwen (14-22 september).

De Rode Duivels spelen in september twee wedstrijden in de Nations League, op 5 september in Denemarken en op 8 september thuis tegen IJsland. Dinsdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend, maar het is hoogst onzeker of de bondscoach op al zijn sterkhouders zal kunnen rekenen.

Als een quarantaineperiode van minimaal vijf dagen vereist is voor de betreffende internationals op de locatie waar ze moeten voetballen, of bij terugkeer bij hun club, mogen de clubs hun internationals thuishouden. Ook als er reisbeperkingen zijn naar de speellocatie, of op de terugweg, hoeven de clubs hun spelers niet vrij te geven. Alleen bij dispensatie van deze coronamaatregelen door de plaatselijke autoriteiten, moeten de clubs in principe meewerken aan de gebruikelijke uitstapjes van hun internationals. Normaal gesproken zijn de clubs verplicht om spelers vrij te geven voor verplichtingen met hun land. Door de coronacrisis zijn de FIFA-reglementen nu tijdelijk aangepast, in elk geval voor de komende interlandperiode in Europa voor mannen (31 augustus-8 september) en vrouwen (14-22 september). De Rode Duivels spelen in september twee wedstrijden in de Nations League, op 5 september in Denemarken en op 8 september thuis tegen IJsland. Dinsdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend, maar het is hoogst onzeker of de bondscoach op al zijn sterkhouders zal kunnen rekenen.