De voetbalbond van India is door de FIFA met onmiddellijke ingang geschorst. Dat heeft de Wereldvoetbalbond maandag bekendgemaakt. De reden voor deze sanctie is de 'ongepaste inmenging door derden', wat een ernstige schending van de FIFA-statuten is.

Het Indiase Hooggerechtshof had in mei de Indiase voetbalbond (AIFF) ontbonden. Een commissie van drie leden moet nu de leiding op zich nemen, de statuten van de AIFF wijzigen en verkiezingen organiseren.

De FIFA kan zich echter niet vinden in deze gang van zaken en legde de AIFF daarom een schorsing op. Die zal pas ten einde komen wanneer het bevel tot oprichting van het nieuwe comité wordt ingetrokken en de AIFF-administratie weer volledig de leiding heeft over de bond.

Als gevolg van de schorsing kan het WK U17 voor meisjes (11-30 oktober) niet in India plaatsvinden, aldus de FIFA. De Wereldvoetbalbond laat nog weten in voortdurend contact met het Indiase ministerie van Jeugdzaken en Sport te staan en te geloven in een positieve afloop van de zaak.

