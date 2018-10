FIFA verzet zich tegen Spaanse competitiematch in Miami

La Liga kondigde in augustus een partnership aan met Relevant om de volgende vijftien jaar regelmatig, om commerciële en promotionele redenen, een competitieduel in de VS of Canada te plannen.

Vorige maand raakte bekend dat de Spaanse profcompetitie dit seizoen al de wedstrijd Girona-Barcelona van de 21e speeldag op 26 januari wil laten doorgaan in het Hard Rock Stadium in Miami, maar volgens de FIFA is zo'n verhuis niet voorzien in de reglementen.

De FIFA Council boog zich over de kwestie tijdens een meeting in het Rwandese Kigali. 'Wij willen benadrukken dat officiële competitiewedstrijden moeten worden gespeeld op het grondgebied van de betrokken federatie,' luidde het.

Volgens lokale media stapt de Spaanse bond mogelijk naar het TAS om de beslissing van de FIFA aan te vechten.