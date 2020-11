De Wereldvoetbalbond FIFA heeft voor het eerst wereldwijd geldende regels rond zwangerschapsverlof voor vrouwelijke voetballers en coaches voorgesteld. Clubs die de minimumstandaarden niet respecteren, riskeren een transferverbod.

Het nieuwe reglement moet in december wel nog goedgekeurd worden door de Raad van de FIFA en zou vanaf volgend jaar in werking treden.

Volgens de voorgestelde regels zouden speelsters recht hebben op minimaal 14 weken zwangerschapsverlof, met behoud van minstens twee derde van hun salaris. 'De clubs kunnen het contract van een speelster niet beëindigen omdat ze zwanger is', verklaarde Emilio Garcia Silvero, chief legal and compliance officer bij de FIFA.

Sancties

'Mocht dat wel het geval zijn, dan zullen we de club niet alleen een boete opleggen en de speelster compenseren, maar dan mag de club zich ook verwachten aan een sportieve sanctie. Dan zullen we een transferverbod opleggen.

Van nu af aan zullen vrouwelijke voetballers beter beschermd zijn. Er zijn bepaalde landen waar deze regels al gelden, maar we proberen dit te reglementeren voor de 211 federaties die lid zijn van de FIFA. Deze basisvoorwaarden zullen verplicht zijn vanaf 1 januari 2021.'

Vervangen

Nog volgens de voorgestelde regels zullen de clubs na een zwangerschapsverlof verplicht zijn om een speelster opnieuw op te nemen en medische steun te verlenen.

Clubs zullen ook een andere speelster mogen aantrekken buiten de transferperiodes om een speelster in zwangerschapsverlof tijdelijk te vervangen.

Het nieuwe reglement moet in december wel nog goedgekeurd worden door de Raad van de FIFA en zou vanaf volgend jaar in werking treden.Volgens de voorgestelde regels zouden speelsters recht hebben op minimaal 14 weken zwangerschapsverlof, met behoud van minstens twee derde van hun salaris. 'De clubs kunnen het contract van een speelster niet beëindigen omdat ze zwanger is', verklaarde Emilio Garcia Silvero, chief legal and compliance officer bij de FIFA. 'Mocht dat wel het geval zijn, dan zullen we de club niet alleen een boete opleggen en de speelster compenseren, maar dan mag de club zich ook verwachten aan een sportieve sanctie. Dan zullen we een transferverbod opleggen. Van nu af aan zullen vrouwelijke voetballers beter beschermd zijn. Er zijn bepaalde landen waar deze regels al gelden, maar we proberen dit te reglementeren voor de 211 federaties die lid zijn van de FIFA. Deze basisvoorwaarden zullen verplicht zijn vanaf 1 januari 2021.'Nog volgens de voorgestelde regels zullen de clubs na een zwangerschapsverlof verplicht zijn om een speelster opnieuw op te nemen en medische steun te verlenen. Clubs zullen ook een andere speelster mogen aantrekken buiten de transferperiodes om een speelster in zwangerschapsverlof tijdelijk te vervangen.