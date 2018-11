FIFA-voorzitter hielp Manchester City en Paris Saint-Germain gesjoemel toe te dekken

Gianni Infantino, sinds 2016 voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft Paris Saint-Germain en Manchester City geholpen bij het omzeilen van de Financial Fairplay-regels. Die Europese topclubs riskeerden uitsluiting van de lucratieve Champions League maar, met de medewerking van Infantino, ontsprongen ze de dans. Dat blijkt uit documenten van klokkenluidersplatform Football Leaks die het Duitse weekblad Der Spiegel in handen kreeg. De data werden gedeeld met De Standaard en Le Soir, die vrijdagavond over de zaak op hun website berichten, en partners van het journalistieke netwerk European Investigative Collaborations (EIC).

De Europese regels omtrent Financial Fairplay werden in 2009 door Infantino geïntroduceerd toen hij nog als secretaris-generaal bij de Europese voetbalbond UEFA werkte. Onder meer AC Milan en Malaga werden op basis van die regelgeving uit Europa gebannen maar bij PSG en Manchester City kwam het, door de tussenkomst van Infantino, niet zover. Volgens Football Leaks had de Zwitser geheime ontmoetingen met de bestuurstop van beide clubs, gaf hij hen vertrouwelijke details uit de FFP-onderzoeken en stelde hij ongeoorloofde compromissen voor.

In het dossier van PSG kwam Infantino tussenbeide toen bleek dat de Fransen de regels overtraden via een sponsorcontract met de Qatarese dienst voor toerisme. Het staatsbedrijf betaalde PSG, dat in Qatarese handen is, 215 miljoen euro voor vijf jaar en vroeg nauwelijks iets in de plaats. Toen de Franse club daarvoor dreigde te worden gestraft, mengde Infantino zich. Hij stelde een aantal voor PSG heel gunstige minnelijke schikkingen voor. De Fransen zegden uiteindelijk toe met een (gezien de overtreding) heel gering boete van 20 miljoen euro, dezelfde straf die Manchester City had gekregen. Bij die onderhandelingen was Infantino steeds betrokken.

In het FFP-dossier tegen Manchester City ging Infantino op een gelijkaardige manier te werk, zo luidt de conclusie van Football Leaks. Hij had onder meer geheime ontmoetingen met de algemeen directeur van City en mailde met de voorzitter van de club, een vertrouweling van de heersende familie in Abu Dhabi, om die gerust te stellen over de afloop van de zaak. Volgens Football Leaks overtrad City op dezelfde manier als PSG de FFP-regels: door opgepompte contracten met sponsors die linken hadden met de clubeigenaars.