Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino voorgedragen als nieuw lid.

De voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA Gianni Infantino kan binnenkort toetreden tot het IOC. Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité passeerde hem de voorbije jaren, maar de Italiaan zou nu wel voldoen aan alle criteria, zei IOC-voorzitter Thomas Bach na een driedaagse bestuursvergadering. Bij de 135e IOC-sessie, op 10 januari in Lausanne, mogen de leden formeel stemmen over de toetreding van Infantino en twee andere kandidaten.

David Haggerty, de voorzitter van de internationale tennisfederatie ITF, is net als voorzitter Yasuhiro Yamashita van het Japans olympisch comité ook voorgedragen. De 62-jarige Yamashita is een oud-judoka, die olympisch goud en vier wereldtitels op zijn erelijst heeft staan. Hij is sinds kort de leider van het olympisch comité van het land dat volgend jaar de Olympische Spelen organiseert.