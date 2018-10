FIFA-voorzitter Infantino wil al meer landen op WK 2022 in Qatar

Dat herhaalde hij op het jaarlijkse congres van de Aziatische voetbalbond in Kuala Lumpur.

De FIFA heeft eerder besloten het aantal deelnemende landen uit te breiden van 32 naar 48 landen. 'Dat gebeurt op het WK van 2026. Maar het kan zijn dat we op het WK in Qatar al meer dan 32 landen zien.'

'We bekijken de mogelijkheden met onze vrienden uit Qatar en andere landen uit de regio. We hopen dat het lukt en zo niet, dan hebben we het geprobeerd,' aldus de Zwitserse preses.

Infantino maakte duidelijk dat Qatar zal moeten samenwerken met buurlanden om uitbreiding mogelijk te maken. De relatie tussen het golfstaatje (2,5 miljoen inwoners) en buurlanden als Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten is echter sinds enkele maanden behoorlijk bekoeld.

Qatar, dat acht jaar geleden als organisator werd verkozen, zei eerder al dat een WK met 48 landen in 2022 'haalbaar is'.

Het WK van 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.