De FIFA zal zich niet langer fel verzetten tegen de plannen voor het creëren van nieuwe competities, zoals bijvoorbeeld een BeNeLiga. Voorzitter Gianni Infantino zei vrijdag in Doha steeds beter te begrijpen dat de kleinere landen daar in de toekomst naartoe willen.

De discussie over een competitie met Belgische en Nederlandse ploegen samen, een BeNeLiga, is al jaren aan de gang. De nieuwe competitie zou de twee landen weerbaarder maken tegen grote voetbalnaties als Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk. Zij dreigen het hele landschap te combineren en kleinere landen te versmachten. Ze leveren dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst alle clubs die in de achtste finales van de Champions League staan.

De wereldvoetbalbond FIFA was nooit fan van een BeNeLiga, maar voorzitter Gianni Infantino lijkt er nu toch meer voor open te staan. 'We zeggen altijd nee, omdat we de voorkeur hebben voor nationale competities. Maar misschien helpt het? Misschien is het de enige uitweg', zei Infantino vrijdag in Doha. 'Dat geldt voor landen in Europa, maar misschien ook voor Afrika. Ik denk dat de FIFA als plicht heeft om deze plannen te bestuderen en dan te kijken welke kant het opgaat. We moeten openstaan voor discussies.'

In België laait de discussie intussen om de zoveel tijd weer eens op. Dit najaar nog liet Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in de Franse kwaliteitskrant Le Monde noteren dat de plannen concreter dan ooit zijn. Wat we weten, is dat er een studie rond het idee van een BeNeLiga is besteld. De resultaten worden normaal gezien begin volgend jaar bekendgemaakt.