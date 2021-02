De Wereldvoetbalbond vraagt geen prioriteit voor voetballers bij vaccinaties tegen het coronavirus. Dat benadrukte voorzitter Gianni Infantino maandag. De FIFA sluit zich daarmee aan bij het standpunt van het Internationaal Olympisch Comité.

'Het is duidelijk dat mensen die een hoog risico lopen en zorgverleners eerst moeten worden gevaccineerd', verklaarde Infantino op een persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Dat de pandemie de voetbalkalenders verstoort, maakt van voetballers nog geen prioriteit bij vaccinaties. Ik hoop dat onze spelers zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden, maar we gaan onze beurt afwachten.'

Infantino verwacht dat het WK in Qatar in november en december 2022 voor volle stadions gespeeld zal kunnen worden. 'Dan zal covid-19 wel uitgeroeid zijn', is de Zwitser optimistisch. 'Mocht dat niet het geval zijn, denk ik dat we met een veel groter probleem zitten dan een WK voetbal.'

Met de onzekerheid over het EK voetbal en de Olympische Spelen rees ook de vraag of atleten geen prioriteit moeten krijgen bij vaccinaties. Het IOC weigerde alvast om een voorkeursbehandeling te vragen. Wel moedigt de olympische beweging atleten aan zich te laten vaccineren, 'maar dat in overeenstemming met de nationale richtlijnen en zodra de vaccins beschikbaar zijn voor een groter publiek'.

De Europese voetbalfederatie UEFA, die met extra kopzorgen zit omdat het EK in twaalf verschillende landen gepland is, heeft zich nog niet over vaccinatie uitgesproken. (Belga)

'Het is duidelijk dat mensen die een hoog risico lopen en zorgverleners eerst moeten worden gevaccineerd', verklaarde Infantino op een persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Dat de pandemie de voetbalkalenders verstoort, maakt van voetballers nog geen prioriteit bij vaccinaties. Ik hoop dat onze spelers zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden, maar we gaan onze beurt afwachten.'Infantino verwacht dat het WK in Qatar in november en december 2022 voor volle stadions gespeeld zal kunnen worden. 'Dan zal covid-19 wel uitgeroeid zijn', is de Zwitser optimistisch. 'Mocht dat niet het geval zijn, denk ik dat we met een veel groter probleem zitten dan een WK voetbal.'Met de onzekerheid over het EK voetbal en de Olympische Spelen rees ook de vraag of atleten geen prioriteit moeten krijgen bij vaccinaties. Het IOC weigerde alvast om een voorkeursbehandeling te vragen. Wel moedigt de olympische beweging atleten aan zich te laten vaccineren, 'maar dat in overeenstemming met de nationale richtlijnen en zodra de vaccins beschikbaar zijn voor een groter publiek'. De Europese voetbalfederatie UEFA, die met extra kopzorgen zit omdat het EK in twaalf verschillende landen gepland is, heeft zich nog niet over vaccinatie uitgesproken. (Belga)