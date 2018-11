FIFA weerlegt beschuldigingen: 'Geen enkele wet, regel of voorschrift geschonden'

Het Duitse weekblad Der Spiegel onthulde vrijdag documenten van klokkenluidersplatform Football Leaks waaruit bleek dat Infantino Paris Saint-Germain en Manchester City hielp bij het omzeilen van de Financial Fairplay-regels. Die Europese topclubs riskeerden uitsluiting van de lucratieve Champions League maar, met de medewerking van Infantino, ontsprongen ze de dans.

De FIFA verklaart dat de instantie vier weken geleden enkele honderden vragen kreeg van een groep journalisten over haar werking. 'Maar hoewel we de vragen op een eerlijke en oprechte manier beantwoord hebben, besloten bepaalde media om onze replieken te negeren en de feiten te verdraaien om de FIFA in diskrediet te brengen. Het blijkt duidelijk dat die manier van rapporteren een helder doel heeft: het is een poging om de leiding bij de FIFA, en voorzitter Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura in het bijzonder, te ondermijnen.'

De Wereldvoetbalbond deelt ook nog een prik uit aan voormalige leden, die momenteel -al dan niet gedwongen door hun betrokkenheid bij velerlei schandalen- op non-actief staan. 'Het is geen verrassing dat een deel van de personen die weg of vervangen zijn, of zich ongelukkig voelen, valse geruchten en beschuldigingen blijven verspreiden over de nieuwe leiding. Wij weten dat er mensen zijn die uit frustratie de FIFA willen zwartmaken.'