Een werkgroep binnen de Wereldvoetbalbond (FIFA) werkt aan een vereenvoudigd en goedkoper VAR-systeem, dat op alle niveaus kan worden gebruikt. Dat heeft de FIFA dinsdag bekendgemaakt.

Verschillende experten uit de voetbalwereld hebben een bijdrage geleverd aan 'VAR light'. Momenteel gebruiken enkel de grote internationale en nationale competities de bestaande dure technologie. In de groepsfase van de Nations League is er bijvoorbeeld geen videoarbitrage. Terwijl er in de Champions League in elke match wordt gebruikgemaakt van de technologie, ontbreekt de VAR dan weer in de groepsfase van de Europa League. De voorbije Champions League voor vrouwen moest het ook zonder VAR stellen, met uitzondering van de finale.

De FIFA erkent dat er zich nog problemen voordoen bij het huidige geavanceerde systeem. Zo leidt het langdurig dubbelchecken van buitenspel tot frustratie bij de supporters. Soms geeft de VAR ook buitenspel aan vanwege bijvoorbeeld een uitgestoken arm, wat recent onder meer in de Premier League op heel wat onbegrip kon rekenen. De FIFA overweegt dan ook 'de verbetering van de visualisatie van nipte buitenspelsituaties'. Ook een semi-automatische buitenspeltechnologie zit mogelijk in de pijplijn om zo buitenspel heel snel en nauwkeurig vast te stellen.

Verschillende experten uit de voetbalwereld hebben een bijdrage geleverd aan 'VAR light'. Momenteel gebruiken enkel de grote internationale en nationale competities de bestaande dure technologie. In de groepsfase van de Nations League is er bijvoorbeeld geen videoarbitrage. Terwijl er in de Champions League in elke match wordt gebruikgemaakt van de technologie, ontbreekt de VAR dan weer in de groepsfase van de Europa League. De voorbije Champions League voor vrouwen moest het ook zonder VAR stellen, met uitzondering van de finale. De FIFA erkent dat er zich nog problemen voordoen bij het huidige geavanceerde systeem. Zo leidt het langdurig dubbelchecken van buitenspel tot frustratie bij de supporters. Soms geeft de VAR ook buitenspel aan vanwege bijvoorbeeld een uitgestoken arm, wat recent onder meer in de Premier League op heel wat onbegrip kon rekenen. De FIFA overweegt dan ook 'de verbetering van de visualisatie van nipte buitenspelsituaties'. Ook een semi-automatische buitenspeltechnologie zit mogelijk in de pijplijn om zo buitenspel heel snel en nauwkeurig vast te stellen.