FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de organisatie van het WK voetbal van 2030 aangeboden aan Israël en enkele Golfstaten. Het meest vooruitgeschoven land zou de Verenigde Arabische Emiraten zijn. Het kabinet van Israëlisch premier Naftali Bennett maakte het nieuws dinsdagavond bekend.

Verschillende Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili, maakten eerder bekend een gezamenlijk bod te overwegen voor het WK van 2030. De vier Britse organisaties - Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland - hebben ook interesse, zo kondigde Boris Johnson, de Britse premier, in het voorjaar al aan. Ook Portugal en Spanje, in een gezamenlijke kandidatuur, en China worden als mogelijke kandidaten gezien.

De toewijzing van het toernooi gebeurt in 2024. Het WK van 2022 gaat door in Qatar, dat van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het WK van 2026 wordt ook het eerste WK met 48 landen.

Israël ondertekende in september vorig jaar akkoorden met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein voor het aanknopen van diplomatieke betrekkingen. Voorheen hadden enkel Jordanië en Egypte een diplomatiek akkoord met Israël. Decennialang werd elke betrekking met Israël door de Golfstaten van tafel geveegd tot er een einde kwam aan het conflict met Palestina. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten verwachten vooral economisch veel van de toenadering. Ze smeden daarbovenop ook een alliantie tegen hun gemeenschappelijke vijand Iran.

