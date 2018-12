Finale Copa Libertadores: terugwedstrijd River-Boca opnieuw voor onbepaalde tijd uitgesteld

De wedstrijd had aanvankelijk zaterdag (21 uur Belgische tijd) gespeeld moeten worden, maar werd 24 uur uitgesteld nadat de spelersbus van Boca Juniors zwaar onder vuur werd genomen door aanhangers van River Plate, op weg van het spelershotel naar het Monumental-stadion van River.

Vervolgens zouden de spelers volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media blootgesteld zijn aan door de politie gebruikt traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde bij de Boca-spelers. Meerdere spelers werden overgebracht naar het ziekenhuis, zo had aanvoerder Pablo Perez glassplinters in zijn oog.

Maar drie uur voor de uitgestelde aftrap zondag vroeg Boca om de terugwedstrijd op te schorten. Boca drong er bij de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol op aan maatregelen te nemen 'omdat de wedstrijd niet in de op voorhand afgesproken gelijkwaardige omstandigheden gespeeld kan worden', zo klonk het in een clubmededeling.

De Conmebol ging daarmee akkoord. 'De voorzitter en de raad van bestuur van Conmebol hebben die beslissing genomen om de gelijkheid van de sport te behouden', klinkt het bij de voetbalfederatie.

Dinsdag is er overleg gepland in Asuncion met de voorzitters van beide clubs. 'Dan zullen we bekijken wanneer de terugwedstrijd gespeeld kan worden.'

Voetbalgekte

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Die finale wordt beslist over twee wedstrijden. De eerste Superclasico eindigde twee weken geleden in La Bombonera op een 2-2 gelijkspel.

Sindsdien heeft de voetbalgekte in de Argentijnse hoofdstad zijn kookpunt bereikt. Vrijdag daagden er voor de laatste training van Boca liefst 50.000 toeschouwers op. De poorten van La Bombonera moesten zelfs gesloten worden omdat het stadion te klein was om alle toeschouwers op te vangen. Wegens de gewelddadige rivaliteit tussen beide clubs zijn in beide duels bezoekende fans niet welkom in het stadion.