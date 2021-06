De Europese Voetbalbond (UEFA) benadrukt dat er geen plannen zijn om het Londense Wembley de halve finales en finale van EURO 2020 te ontnemen.

In Wembley worden tijdens de knock-outfase twee achtste finales, twee halve finales en de finale (op 11 juli) gespeeld. Vorige week pakte de Britse krant The Times uit met dreigementen van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin om de halve finales en de finale van Londen naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest te verhuizen, indien de Britse regering de quarantaineregels niet versoepelt. In het Verenigd Koninkrijk is er voor inkomende reizigers immers een quarantaineplicht van tien dagen van kracht en de huidige coronacijfers lijken niet meteen versoepelingen toe te laten. Er heerst grote bezorgdheid in het VK over het stijgend aantal besmettingen met de zogenaamde deltavariant, die afkomstig is uit India. Maandag werden 10.633 positieve testen genoteerd.

De Italiaanse eerste minister Mario Draghi riep recent op om de prestigieuze wedstrijden elders te laten plaatsvinden, daarbij stelde hij Rome voor als alternatief.

De UEFA blijft er echter van overtuigd dat de halve finales en finale in Wembley zullen gespeeld worden. 'De UEFA, de Engelse voetbalbond (FA) en de Engelse autoriteiten werken nauw samen om de halve finales en finale in Wembley te laten plaatsvinden. Er zijn geen plannen om het stadion te wijzigen voor die wedstrijden', zei een woordvoerder van de UEFA dinsdag.

