Jan Vertonghen heeft zich woensdagavond na afloop van de miraculeuze 2-3 zege van Tottenham bij Ajax geblesseerd aan de enkel. De Rode Duivel zou de blessure hebben opgelopen bij het vieren van de derde treffer van Lucas Moura diep in de toegevoegde tijd.

Tottenham zelf communiceerde nog niet over de blessure, maar VTM Nieuws zag Vertonghen op krukken en met de rechtervoet in een beschermende brace de Johan Cruijff Arena verlaten en meldt dat Tottenham hen heeft bevestigd dat hij zich blesseerde tijdens het vieren.

Tottenham kwalificeerde zich dankzij de overwinning in Amsterdam voor het eerst in haar geschiedenis voor de finale van het kampioenenbal. Die finale - tegen Liverpool - staat op 1 juni op het programma in het Wanda Metropolitano Stadion in Madrid.

Het dubbele duel tegen Ajax bracht Vertonghen in geen geval geluk. In de heenwedstrijd moest de verdediger net voor rust het veld verlaten na een harde botsing met collega-Rode Duivel Toby Alderweireld. Hij liep daarbij een wonde aan de neus op en er werd ook gevreesd voor een hersenschudding. Maar Vertonghen kon - weliswaar met een beschermend neusmasker - woensdag toch alweer starten in de terugwedstrijd.