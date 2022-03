De Finalissima tussen Italië en Argentinië, de respectievelijke Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen, wordt op 1 juni in het Londense Wembleystadion gespeeld, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA dinsdag bekend.

De vriendschappelijke interland tussen de kampioenen van beide continenten wordt gespeeld om de start van de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL, respectievelijk het Europese en Zuid-Amerikaanse voetbalorgaan, te vieren. Beide confederaties ondertekenden eind vorig een protocol om hun samenwerking tot 30 juni 2028 te bekrachtigen. De Finalissima wordt het eerste gemeenschappelijke evenement van beide organen. Vanaf 2022 zullen ze ook een kantoor delen in Londen.

De samenwerking is verder van toepassing op het vrouwen- en zaalvoetbal, de jeugdcategorieën, scheidsrechtersuitwisselingen en technische opleidingsprogramma's.

Italië heeft goede herinneringen aan het Wembleystadion. Vorig jaar wonnen ze er immers het EK door in de finale thuisland Engeland te kloppen na het nemen van strafschoppen.

