De Europese voetbalbond UEFA zou volgens Engelse media van plan zijn om de Financial Fair Play alweer stop te zetten. In de plaats zou het een salarisplafond op basis van de omzet van de clubs willen invoeren.

Met de transfer van Lionel Messi naar PSG kwamen de vragen rond de Financial Fair Play alweer naar boven. Hoe kan de Parijse club én Neymar én Kylian Mbappé én Lionel Messi betalen met elk torenhoge salarissen? Onder meer Dortmund en Bayern vroegen het zich hardop af. 'Jullie zouden eens moeten weten hoe goed onze cijfers zijn, dit is perfect mogelijk binnen ons budget', legde eigenaar Nasser Al-Khelaïfi uit bij de voorstelling van de Argentijnse superster.

Die Fair Play werd in 2009 in het leven geroepen door de UEFA om de financiën van de clubs die aantreden in de Europese competities beter op orde te houden. Maar de laatste jaren kwam er meer kritiek op het systeem omdat veel clubs op miraculeuze wijze de dans konden ontspringen. Kijk daarvoor maar naar het huzarenstukje van Manchester City, dat veroordeeld was door de Financial Fair Play, een enorme geldboete moest betalen en zelfs enkele jaren geweerd werd uit de Champions League. Maar de club van Kevin De Bruyne ging in beroep en moest uiteindelijk enkel de geldboete betalen. Waarom is er dan nog een Financial Fair Play als de grote clubs er zich niet aan moeten houden, klonk het.

Vorig jaar maakte de Europese voetbalbond echter al bekend de regels onder de loep te nemen naar aanleiding van de coronacrisis. Nu wil de UEFA nog een stap verder gaan en de FFP zelfs gewoon afschaffen en vervangen door een salarisplafond op basis van de omzet van de clubs. Dat gebeurt nu ook al in La Liga en was de hoofdreden waarom Messi niet kon bijtekenen bij Barcelona.

Volgens de Engelse krant The Times zouden de Europese clubs zo een maximaal percentage van de inkomsten mag uitbesteden aan de salarissen. Als een club daarover gaat, zou er een luxebelasting volgen. Dat wil zeggen dat de clubs dan een boete moeten betalen over het bedrag dat boven de grens uitkomt. Dat geld zou dan weer verdeeld worden over de andere clubs die in de Europese competities uitkomen.

De plannen komen volgens de Britse krant volgende maand voor tijdens een bijeenkomst over de toekomst van het Europese voetbal. Daarbij zijn vertegenwoordigers van nationale bonden, clubs en competities aanwezig.

