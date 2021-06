In een interview met Sport/Voetbalmagazine gaat de 34-jarige Tim Sparv geen onderwerp uit de weg. Een bloemlezing.

De hartstilstand van Christian Eriksen

Sparv: 'Eerst wisten we niet wat er aan de hand was, we vroegen ons af of hij getackeld was en daarom was gevallen. Maar toen kon je zien dat hij niet bewoog en aan de reactie van de spelers die dicht bij hem stonden realiseerde ik me dat de situatie heel ernstig was. We waren in shock.'

'We konden daarna zien dat hij werd gereanimeerd en dan vrees je wel even het ergste. Het duurde ook heel lang. Toen we na een tijdje hoorde dat hij zich oké voelde - gezien de omstandigheden - was dat een enorme opluchting.'

Voetballen bij FC Groningen met Tadic en Van Dijk

Sparv: "Dusan Tadic was een voorbeeld voor andere spelers, ik was onder de indruk van zijn trainingsintensiteit en wat hij voor en na de training deed. Van Dijk was een heel groot talent. Iedereen kon zien dat hij qua fysiek alles had. De eerste maanden hebben we hem ook gebruikt als aanvaller en daarin was hij ook ongelofelijk goed.'

'Bij Groningen speelde ik ook met Sepp De Roover enJonas Ivens. Met Jonas heb ik nog steeds contact. Het is een toffe kerel, hij was heel ambitieus en heel professioneel en hij doet het uitstekend als assistent-coach bij Club Brugge. Een tijdje terug stuurde hij me een bericht toen hij een podcast had geluisterd waarin ik over mijn tijd bij FC Midtjylland had gesproken."

Interesse van Zulte Waregem

Sparv: 'Ik heb in mijn carrière één keer de mogelijkheid gehad om in België te gaan voetballen. Zo rond 2008 toonde Zulte Waregem serieuze interesse. Ik had een gesprek en kreeg ook een aanbod, maar uiteindelijk ging het niet door.'

Persoonlijke blog timsparv.com

Sparv: 'Ik hou van lezen, maar ik vind het ook leuk om zelf te schrijven. Ik heb de laatste tijd ook stukjes geschreven voor The Guardian en 11Freunde. Het is een passie van mij, ik vind dat je altijd wel iets leert als je even reflecteert en schrijft wat er gebeurt in je leven. Het is een mooie manier om jezelf te ontwikkelen.'

Fan van Barack Obama

Sparv: 'Een van de laatste boeken die ik heb gelezen is Barack Obama's boek over zijn vroegere politieke carrière en zijn eerste jaren in het Witte Huis. Ik ben een grote fan van Obama, ik vind zijn uitstraling en wat hij communiceert heel mooi.'

'Het is interessant om te lezen hoe de Democraten en Republikeinen zich tot elkaar verhouden en wat er in de coulissen gebeurt. Het is natuurlijk een heel andere wereld. Momenteel is er veel polarisatie in Amerika, het politieke klimaat is er niet gezond.'

Lees het volledige interview met Sparv in Sport/Voetbalmagazine van 16 juni.

Door Arthur Renard

