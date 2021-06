Finland heeft op de eerste speeldag in groep B op het EK voetbal de volle buit veroverd in Denemarken. De wedstrijd in het Parken-stadion in Kopenhagen eindigde op 0-1. De wedstrijd werd vijf minuten voor de rust voor ruim anderhalf uur stilgelegd, nadat Christian Eriksen neerzeeg en bleef liggen. De gezondheidstoestand van de Deen is intussen stabiel.

Finland maakte zijn debuut op een groot toernooi, maar moest in de aanvangsfase toch vooral achteruit lopen. Doelman Hradecky moest Wind, die van buiten de zestien aanhaalde, en Højbjerg, auteur van een strakke kopbal, van de vroege 1-0 houden. De Finnen gingen er letterlijk met hun hoofd voor liggen en verdedigden potig, waardoor Denemarken moeilijk zijn spel kon ontwikkelen.

Met de rust in zicht ging er plots een schokgolf door het stadion, toen de Deense middenvelder Christian Eriksen zonder aanleiding tegen de vlakte ging en roerloos bleef liggen. De match werd meteen stilgelegd en Eriksen afgevoerd. Lange minuten volgden, maar uiteindelijk kwam het geruststellende nieuws dat de speler van Inter stabiel is.

'Man van de match

Ruim anderhalf uur nadat de wedstrijd bruusk onderbroken werd, hervatte het spel op het moment dat het stopgezet was, met nog vijf minuten te spelen in de eerste periode. De Denen moesten begrijpelijk toch wat bekomen en probeerden de bakens te verzetten. Finland sloeg echter toe na een kopbal van Pohjanpalo (60.), al zag keeper Schmeichel er niet al te best uit. Højbjerg kreeg een kwartier voor tijd een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar zag zijn strafschop gestopt.

Nadien bleven doelpunten uit, en ging Finland toch wat verrassend met de zege aan de haal.

Christian Eriksen is na de wedstrijd symbolisch uitgeroepen tot 'man van de match'.

'Emotioneel leeggezogen'

Kasper Hjulmand, coach van Denemarken, zei na afloop dat zijn spelers een enorme inspanning hebben geleverd door hun match met Finland af te maken. 'Wat de spelers deden was ongelooflijk. Ik kon niet trotser zijn', aldus Hjulmand. 'De spelers zijn uitgeput en emotioneel leeggezogen. We hadden twee opties. Vandaag de wedstrijd afmaken of morgen om 12 uur spelen. Iedereen wilde vandaag spelen. De spelers waren er zeker van dat ze niet konden slapen dus was het beter om de match nu af te maken.'

Hjulmand zei dat hij met Eriksen en diens familie had gesproken, en voegde eraan toe: 'We werden er allemaal aan herinnerd wat het belangrijkste in het leven is: de gezondheid. Om mensen om je heen te hebben van wie je houdt. Al onze gedachten zijn bij Christian en zijn familie.'

Denemarken ontvangt op de tweede speeldag in groep B, donderdag (18 uur) opnieuw in Kopenhagen, de Rode Duivels. Rusland en Finland kijken elkaar woensdag (15 uur) al in de ogen in Sint-Petersburg.

Op maandag 21 juni (21 uur) volgt de derde en laatste speeldag. De troepen van bondscoach Roberto Martinez reizen dan weer naar Sint-Petersburg voor een duel met de Finnen. Denemarken speelt in Kopenhagen gastheer voor Rusland.

