Na de bekerzege in 1975 is de outsider klaar voor zijn eerste titel, waarmee zich dichtbij de poolcirkel een klein voetbalwonder voltrekt.

Als zelfs de befaamde New York Times - tussen de artikels over de presidentsverkiezingen door - een reporter naar het noorden van Noorwegen stuurt, om daar in het kleine Aspmyrastadion (capaciteit 7564 plaatsen) de 7-0-zege te volgen van de koploper tegen hekkensluiter Aalesund FK, dan weet je dat er voldoende stof is voor een mooie reportage.FK Bodø/Glimt trekt om meer dan één reden de wereldwijde aandacht. Eerst en vooral omdat het team na 24 (van de 30) speeldagen leider is in de Eliteserien met 65 punten, terwijl de nummer twee Molde FK (47) en meervoudig kampioen Rosenborg BK samen met Valerengen IF (45) op ferme achterstand volgen. Nog maar één keer werd verloren door de goed geoliede voetbalmachine, die uitpakt met een doelpuntensaldo van 83-27. Winst komende zondag bij Strømsgodset IF zorgt ervoor dat de club met een jaarbudget van amper zes miljoen euro - waarvan er één naar de jeugdafdeling vloeit - de eerste kampioen uit Noord-Noorwegen ooit wordt.Bodø ligt ten noorden van de poolcirkel en trekt toeristen door het noorderlicht omdat de zon opkomt om negen uur en amper vijf uur later al verdwenen is. Een autorit naar hoofdstad Oslo neemt bijna zestien uur in beslag. De club ligt volledig afgelegen van de rest van de eersteklassers. Rosenborg uit Trondheim is het dichtst, met een afstand van 700 kilometer. Een vlucht van 45 minuten met het vliegtuig is nodig om het traject te overbruggen, evenveel tijd om naar Tromsö te trekken. Er is sprake van een sprookje zoals Leicester City, omdat de onopvallende vereniging in 2016 nog degradeerde.Bodø, een kleine stad in de fjorden met 50.000 inwoners, leeft van visvangst en het voetbal. Met dank aan Aasmund Björkan, die eind 2017 besliste te stoppen als hoofdtrainer en sportief directeur te worden, maar ook assistent Kjetil Knutsen aanstelde tot nieuwe coach. Een gok, maar de in Bodø geboren en met de club verstrengelde Björkan wist dat er ooit eens zou geoogst worden met de toptalenten uit de eigen jeugdopleiding.Ze installeerden een nieuwe stijl, geïnspireerd op het voetbal van Jürgen Klopp met modelclub Liverpool. Countervoetbal werd resoluut afgezworen, balbezit en dominantie ingevoerd. Dat betekende concreet: hyperaanvallend, agressief spel, waarbij de ploeg negentig minuten lang een constante druk ontwikkelt op de helft van de tegenstander. Daarvoor zijn naast snelle flankaanvallers ook energieke middenvelders en fysiek sterke verdedigers nodig. De aanpak sloeg aan, vorig seizoen bleek enkel Molde FK sterker met een voorsprong van 14 punten.Maar het duo zette zijn koers verder, waarbij Knutsen wordt geprezen door van zijn open manier van werken. De club heeft een geheim wapen met mental coach Bjørn Mannsverk, een voormalig straaljagerpiloot die nog actief was in Afghanistan. Hij houdt individuele gesprekken met de spelers en zorgt er voor dat een deel van de groep elke ochtend mediteert voor de training. Aandacht voor details, zoals ook in de voeding. Bij Bodø/Glimt is meten tegenwoordig ook weten: zoals de precieze hoeveelheid zalm die de spelers moeten eten, om voldoende proteïnen binnen te hebben.In de huidige kern van 25 spelers zitten hoofdzakelijk eigen opgeleide jongeren (minstens een derde werd in de stad geboren of komt uit de jeugdacademie), aangevuld met zes buitenlanders. In zijn geschiedenis gaf de club minder dan 2 miljoen euro uit aan transfers. De Deense aanvaller Kasper Junker (26) kwam in januari dit jaar over van AC Horsens, voor 600.000 euro. Een recordtransfer die opbrengt, want de centrumspits zit aan 18 goals en 8 assists in 19 duels. Begin oktober legde AC Milan dan weer 5 miljoen euro op tafel voor linksbuiten Jens Petter Hauge (21), nadat hij in de EL-voorronde de Italianen lastige momenten bezorgde, waarmee de clubkassa voor het eerst zo fel werd gespijsd. 'We kijken naar tv-beelden of krijgen tips van makelaars voor nieuwkomers', verklaarde Björkan in Kicker hoe hij samenwerkt met zijn enige scout binnen de clubwerking. Bijzonder trots is hij op de ontdekking van centrale verdediger Marius Lode (27), drie jaar geleden gevonden in derde klasse en ondertussen international. 'Wij zoeken naar jongens met een x-factor, kwaliteit en geen namen.'