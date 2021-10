De Braziliaanse topclub Flamengo staat dicht bij de overname van het Portugese Tondela. Maar dat is nog maar het begin van een hele operatie om Europa te veroveren.

Met de aankoop van Tondela zou een bedrag gemoeid gaan van zo'n 50 miljoen euro. Een koopje voor de club die het Braziliaans voetbal domineert met twee opeenvolgende titels en eindwinst in de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League) in 2019. De club hoopt de overname nog voor het einde van het jaar af te ronden.

De aankoop van de Portugese middenmotor is slechts een eerste stap in een grote strategie van Flamengo om het Europese voetbal te veroveren. 'Tondela is de eerste fase van ons plan', bevestigt Rodrigo Tostes, de vice-voorzitter financiën van de Cariocas aan het Braziliaanse Globoesporte. 'We denken dat we ongeveer drie jaar zullen nodig hebben om van Tondela een volwassen club te maken die mee kan doen met de top in Portugal. Daarna volgt de tweede fase waarin we ook clubs in Duitsland, Spanje, Frankrijk, China, de VS en Afrika willen overnemen. Je ziet, het gaat niet enkel om één team.'

Met Tondela wil het niet enkel de Portugese top bereiken, ook Europees voetbal is belangrijk voor de Brazilianen. 'Tegen 2024 willen we in de Europa League uitkomen, in 2030 speelt Tondela in de Champions League.'

Grote veranderingen

Als Tondela eenmaal overgenomen is, kan de club zich opmaken voor grote veranderingen. 'We nemen de club over als het merk Flamengo, dus dan gaan we ook uitzoeken of we het logo en de clubnaam meer in beeld kunnen brengen in Portugal. Eventueel passen we de clubkleuren, de naam en het logo aan. Dan lokken we onze 46 miljoen fans ook sneller naar Tondela. Maar echt drastisch gaan we het niet aanpakken, want we willen niet dat de 500.000 fans die de club nu heeft, weggejaagd worden door die van ons.'

Flamengo is dus enorm ambiteus en dat toont het al sinds 2016 in de eigen competitie. Het is niet langer een van de toppers van Brazilië, maar wil zich sinds enkele jaren echt opwerpen als dé club van Zuid-Amerika. En daarvoor werden al verschillende spelers uit Europa naar Brazilië gehaald. Ook al gaat het voornamelijk om Brazilianen, haalde Flamengo in vijf jaar tijd meer dan tien spelers terug naar het Zuid-Amerikaanse land. Daartoe behoren onder meer Gabigol (ex-Inter), David Luiz (ex-Chelsea) en halve Belg Andreas Pereira (geleend van Manchester United). En die aanpak resulteerde al in prijzen. Zo werd in 2019 voor de eerste keer sinds 1981 de Copa Libertadores gewonnen en kroonde het zich vervolgens twee seizoenen op rij tot Braziliaans kampioen (de laatste titel daarvoor dateerde van 2009).

En dit jaar staan de Cariocas opnieuw in de finale van de Zuid-Amerikaanse Champions League. Op 27 november kijkt het daarin Palmeiras, de regerende kampioen, in de ogen. Al is dat misschien maar een van de vele stappen voor dit Flamengo.

Met de aankoop van Tondela zou een bedrag gemoeid gaan van zo'n 50 miljoen euro. Een koopje voor de club die het Braziliaans voetbal domineert met twee opeenvolgende titels en eindwinst in de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League) in 2019. De club hoopt de overname nog voor het einde van het jaar af te ronden.De aankoop van de Portugese middenmotor is slechts een eerste stap in een grote strategie van Flamengo om het Europese voetbal te veroveren. 'Tondela is de eerste fase van ons plan', bevestigt Rodrigo Tostes, de vice-voorzitter financiën van de Cariocas aan het Braziliaanse Globoesporte. 'We denken dat we ongeveer drie jaar zullen nodig hebben om van Tondela een volwassen club te maken die mee kan doen met de top in Portugal. Daarna volgt de tweede fase waarin we ook clubs in Duitsland, Spanje, Frankrijk, China, de VS en Afrika willen overnemen. Je ziet, het gaat niet enkel om één team.'Met Tondela wil het niet enkel de Portugese top bereiken, ook Europees voetbal is belangrijk voor de Brazilianen. 'Tegen 2024 willen we in de Europa League uitkomen, in 2030 speelt Tondela in de Champions League.'Als Tondela eenmaal overgenomen is, kan de club zich opmaken voor grote veranderingen. 'We nemen de club over als het merk Flamengo, dus dan gaan we ook uitzoeken of we het logo en de clubnaam meer in beeld kunnen brengen in Portugal. Eventueel passen we de clubkleuren, de naam en het logo aan. Dan lokken we onze 46 miljoen fans ook sneller naar Tondela. Maar echt drastisch gaan we het niet aanpakken, want we willen niet dat de 500.000 fans die de club nu heeft, weggejaagd worden door die van ons.'Flamengo is dus enorm ambiteus en dat toont het al sinds 2016 in de eigen competitie. Het is niet langer een van de toppers van Brazilië, maar wil zich sinds enkele jaren echt opwerpen als dé club van Zuid-Amerika. En daarvoor werden al verschillende spelers uit Europa naar Brazilië gehaald. Ook al gaat het voornamelijk om Brazilianen, haalde Flamengo in vijf jaar tijd meer dan tien spelers terug naar het Zuid-Amerikaanse land. Daartoe behoren onder meer Gabigol (ex-Inter), David Luiz (ex-Chelsea) en halve Belg Andreas Pereira (geleend van Manchester United). En die aanpak resulteerde al in prijzen. Zo werd in 2019 voor de eerste keer sinds 1981 de Copa Libertadores gewonnen en kroonde het zich vervolgens twee seizoenen op rij tot Braziliaans kampioen (de laatste titel daarvoor dateerde van 2009). En dit jaar staan de Cariocas opnieuw in de finale van de Zuid-Amerikaanse Champions League. Op 27 november kijkt het daarin Palmeiras, de regerende kampioen, in de ogen. Al is dat misschien maar een van de vele stappen voor dit Flamengo.