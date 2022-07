Voor Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, heeft het vrouwenvoetbal in België een historische prestatie van de Flames broodnodig.

Het is opvallend om vast te stellen hoeveel belangstelling de Red Flames de afgelopen weken kregen in de Waalse media. Talloze pagina's werden er in kranten als La Dernière Heure en Le Soir gewijd aan onze nationale vrouwenploeg. En dat terwijl er maar twee Franstalige speelsters in de 23-koppige kern zitten: Lisa Lichtfus en Charlotte Tison.

Boven de taalgrens brandde de vlam voor de Flames ook, maar op een lager pitje. Het 'Belgisch gevoel' is nu eenmaal groter in het zuiden van het land dan in het noorden. Dat zal alleen maar veranderen als de Flames van zich laten spreken met een Rode Duivelsachtige prestatie. Kwalificatie voor de kwartfinale op het EK is dat zeker. Dat zou de hype ook in Vlaanderen helemaal aanzwengelen.

Want hoe graag de Belgische voetbalbond het ook zou willen, op dit moment zijn onze Flames nog geen heldinnen. Dat zullen ze wél worden als ze vanavond geschiedenis schrijven.

Grote werf

Jonge meisjes in België, of ze nu in Vlaanderen, Wallonië of Brussel voetballen, hebben nood aan voorbeeldfiguren, speelsters met wie ze de muren van hun slaapkamers kunnen vol plamuren. Tessa, Janice, Nicky en co timmeren aan de weg, maar die is nog lang.

Het succes van het Belgische vrouwenvoetbal hangt niet af van de huidige Red Flames, zoals technisch directeur Roberto Martínez terecht zegt. Nee, maar hoe succesvoller deze generatie is, hoe wijder de deur straks opengaat voor de volgende.

Want het vrouwenvoetbal blijft een grote werf in België. De pijnpunten zijn genoegzaam bekend: te weinig professionele speelsters, het gebrekkige budget van vrouwenclubs in de Belgische Super League, nog geen equal pay tussen de nationale vrouwen- en mannenploegen,...

Uiteraard: trust the process. Bij de voetbalbond en de Pro League is er heel veel goeie wil aanwezig om het vrouwenvoetbal in België naar het volgende niveau te tillen. Er wordt volop geïnvesteerd: kijk maar naar de heuse mediacampagne die de KBVB rond de Red Flames organiseerde. Chapeau!

Maar om een en ander in een stroomversnelling te brengen, moeten we hopen dat onze nationale vrouwen vanavond Italië opzijzetten en ons land een kwartfinale schenken. Dus: haal die toeters maar boven en schreeuw de longen uit uw lijf. Allen achter de Flames!

