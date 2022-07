Onze Red Flames tellen af naar hun tweede EK-match tegen Frankrijk.

Sveindís Jónsdóttir. Dat is de naam van de speelster die door de UEFA tot Player of the Match werd verkozen na België-IJsland (1-1). Terecht. Met haar acties op de flanken was de 21-jarige IJslandse een constante gesel voor de verdediging van de Red Flames. En dan moet je weten dat Jónsdóttir nog niet zo lang geleden een keepster was...

Op de site van de BBC kregen alle speelsters quoteringen. De Belgische met de hoogste quotering was: Laura De Neve (7,14/10). Ook in de Sporzastudio noemde Franky Van der Elst haar zonder verpinken 'een goeie speelster'. Goeie tussenkomsten, flair bij het uitverdedigen, uitstekende passing... de 27-jarige verdediger van Anderlecht heeft het allemaal.

De gehaktmolen van Frankrijk

Opvallend: onderaan de quoteringen van de Red Flames alleen maar offensieve speelsters. Tessa Wullaert, Janice Cayman en Tine De Caigny maakten inderdaad niet zo'n goede beurt. Weinig kans dat ze wel zullen kunnen schitteren donderdag tegen Frankrijk, een van de toernooifavorieten.

De dames van Corinne Diacre misten hun start niet en draaiden Italië door de gehaktmolen. Na de eerste helft stond het al 5-0, na 90 minuten was het 5-1. Verdedigster Wendie Renard was niet helemaal tevreden. 'In de tweede helft moeten we in staat zijn om op hetzelfde ritme door te gaan en de match iets meer te beheersen. Vooral als je dat in de eerste helft zo gedaan hebt.' Als dat tegen de Red Flames wél lukt, dan moeten we voorbereid zijn op het ergste.

Familiebezoek

Gisteren kreeg onze nationale vrouwenploeg bezoek van familieleden in de uitvalsbasis in Wigan. Een welgekomen afleiding, want veel is er voor het overige niet te doen. Het hotel van de Flames is nogal ver van het centrum van de stad, dus veel meer dan wandelen, gezelschapsspelen doen en op de PlayStation spelen zit er niet in voor onze voetbaldames.

Maar daar zal snel verandering in komen. Donderdag om 21 uur wacht Frankrijk in het New York Stadium in Rotherham.

Grace Geyoro, de Player of the Match na haar hattrick tegen Italië, gaf voor het EK een interview aan Onze Mondial. Op de vraag wat voor haar een inspirerende vrouw is, antwoordde de 25-jarige middenvelder van PSG en de nationale ploeg: 'Dat is een vrouw die erin slaagt om met haar omgeving te delen wat ze graag doet, een vrouw die op die manier onbewust invloed heeft op de mensen rondom haar. Vandaag de dag denk ik dat wij, voetbalsters, inspirerende vrouwen zijn. Ik krijg vaak te horen: 'Ik zou zoals jij willen zijn.' Veel meisjes willen professionele voetbalsters worden, ze willen voor PSG en de Franse ploeg spelen. Ik denk dat het een vorm van inspiratie is voor hen.'

Hopelijk zijn het donderdagavond vooral onze Red Flames die inspireren.

