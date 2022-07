Aan de vooravond van de openingswedstrijd van België tegen IJsland schatten bondscoach Ives Serneels en doelvrouw Nicky Evrard de kansen van de Red Flames in.

De match van zondag tegen IJsland wordt de 129ste die Ives Serneels (49) meemaakt als bondscoach van de Red Flames. 'Zolang ik me amuseer en de bond me wil houden, doe ik verder', zegt de oud-speler van Lierse in een uitgebreid interview met La Dernière Heure.

Toen hij elf jaar geleden begon als bondscoach bij de nationale vrouwenploeg, was de setting helemaal anders. 'Ik heb de tijd nog meegemaakt dat we de nummers vast moesten tapen op shirts die veel te groot waren. Nu hebben we mooie outfits. De Rode Duivels hebben ze gedragen tegen Polen en ze vonden ze mooi.'

In die beginperiode bestond de technische staf uit vijf personen, nu zijn dat er een twintigtal. Ook de technologische middelen waarover de Red Flames beschikken, zijn top. 'Dankzij Roberto Martínez heb ik een tv-scherm waarop ik alle matchen vanuit een grote hoek kan zien', zegt Serneels. 'Het is een godsgeschenk dat Roberto nog altijd technisch directeur is. Weet u dat hij al onze matchen bekijkt, in het stadion of op tv?'

Ambities op EK

België, 19de op de FIFA-ranking, zit in een poule met Frankrijk (3de), Italië (14de) en IJsland (17de). Om in de volgende ronde, meteen de kwartfinale, te geraken, moet een land eerste of tweede in zijn poule eindigen.

'Een uitschakeling in de eerste ronde zou een grote ontgoocheling zijn', vindt Serneels in La Dernière Heure. 'We moeten de lat hoger leggen dan in 2017, toen we al blij waren erbij te zijn. We wonnen toen een match - 2-0 tegen Noorwegen - maar waren te nerveus tegen Denemarken (0-1-verlies) en Nederland (1-2). In het begin van onze voorbereiding heb ik mijn ambities onthuld aan de meisjes. En ik heb eraan toegevoegd: 'Als iemand niet akkoord gaat, zeg het dan nu.' We moeten onze ambities durven uitspreken.'

Aardappelschiller

Makkelijker gezegd dan gedaan, want Serneels voegt er in één adem aan toe dat hij denkt dat 'wij het enige deelnemende land zijn met minder dan 50 procent professionele speelsters. Mijn droom is om over vier of vijf jaar in de nationale ploeg 100 procent professionele speelsters te hebben, nu heb ik er niet eens tien.'

De bondscoach zoekt niet naar excuses, maar zegt wel: 'Je weet dat je niet met gelijke wapens vecht. Wij strijden met een aardappelschiller tegen een slagersmes of zelfs een vuurwapen. Sommigen van mijn speelsters zijn het gewoon om met een 125 cc te rijden terwijl ze op internationaal niveau plotseling een 500 cc krijgen. Twee weken extra training zijn dan niet voldoende om die achterstand te overbruggen. Als ik het gewoon ben om 8 km/u te lopen en men mij vraagt om 12 of 14 km/u te lopen, dan ga ik dat maar tien minuten volhouden.'

Met de neus of de oren

Een van de meest opvallende speelsters tijdens de voorbereiding was Nicky Evrard, de doelvrouw van de Red Flames. Onder meer in de oefenwedstrijd tegen Engeland pakte ze uit met enkele spectaculaire reddingen.

Na het EK wordt ze keepster bij OH Leuven. 'Er was contact met buitenlandse teams, maar toen OHL op de proppen kwam, heb ik snel beslist. Ik wil kampioen worden in België', zegt ze in Het Nieuwsblad.

Nicky Evrard: 'Wij gaan niet naar het EK om mooie wedstrijden te spelen.' © UEFA via Getty Images

Evrard, die met FC Twente al de titel won in Nederland in 2019, hamert erop dat de Flames fel aan de wedstrijden moeten beginnen: 'Het moet er de eerste en de tweede helft twee keer echt op zijn. Ik ben natuurlijk gefocust op mijn spel. Ik coach, ik roep, ik stuur bij.'

Over de ambities van België is ze duidelijk: 'Wij gaan zeker niet naar het EK om mooie wedstrijden te spelen. We gaan om te winnen. Maakt niet uit hoe. Die ballen mogen er niet in. Desnoods hou ik ze tegen met mijn neus of met mijn oren.'

Of met een aardappelschiller...

