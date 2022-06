De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Wij volgen onze nationale vrouwenploeg elke dag op de voet.

Op de Twitteraccount van de Red Flames werd in aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Engeland nog even verwezen naar de laatste confrontatie in 2019: die eindigde toen op 3-3.

Gisteravond ging het er in het Molineux Stadium van Wolverhampton wel even anders aan toe. De Engelsen, die voor 11.000 fans speelden, monopoliseerden de bal en creëerden kans na kans. Het was een mirakel dat het aan de rust nog 0-0 stond. Doelvrouw Nicky Evrard hield de Flames recht.

In de tweede helft hetzelfde scenario. Toch was er hulp nodig om de Lionesses op voorsprong te brengen. Amber Tysiak devieerde een schot van Chloe Kelly ongelukkig in eigen doel: 1-0. Via Rachel Daly en Leah Williamson (via Evrard) dikte de score nog aan tot 3-0, maar het had gerust wat meer kunnen zijn. En de Flames? Die kwamen aan wat halve kansjes, maar konden weinig dreigen.

Uit deze wedstrijd, die overigens gespeeld werd met de officiële EK-bal, bleek dat onze vrouwenploeg voorlopig niet opgewassen is tegen de top van Europa. Engeland staat achtste op de FIFA-ranglijst, België negentiende. IJsland, Frankrijk en Italië - onze tegenstanders op het EK - staan respectievelijk zeventiende, derde en veertiende.

'Meer meedogenloosheid'

De Engelse speelsters droegen allemaal zwarte rouwbanden. Ze wilden daarmee hun steun betuigen aan Sarina Wiegman, die onlangs haar zus verloor. 'De aanvoerders kwamen naar me toe en vroegen of ze met rouwbanden mochten spelen om me een hart onder de riem te steken', zei de Nederlandse bondscoach, die vorig jaar de overstap maakte van Oranje naar Engeland, tegen Sky Sports.

Ondanks de afgetekende zege op een mede-EK-ganger was Wiegman niet helemaal tevreden over de wedstrijd. 'We speelden goed en creëerden genoeg kansen, maar het duurde lang voordat we scoorden. Straks op het EK hebben we meer meedogenloosheid nodig.'

Verdedigster Millie Bright, die haar 50ste cap pakte tegen België, vond het 'een zware, competitieve wedstrijd'. 'Dat is ook wat we nodig hebben', vertelde ze aan de BBC. 'We weten dat de goals zullen komen als we ons aan het gameplan houden. We moeten alleen nog een aantal dingetjes finetunen.'

Anita Asante, ex-speelster en nu werkzaam bij BBC Radio, vond: 'Je moet België krediet geven omdat ze compact en gedisciplineerd speelden voor het grootste gedeelte van de wedstrijd. Engeland moest hard werken om hen uit verband te spelen en de vervangsters hadden een impact.'

'Goede basis'

Uitblinkster Nicky Evrard was achteraf toch niet ontevreden. 'We hebben hen lang goed kunnen opvangen, jammer dat we op een paar momenten iets te laks waren in de eigen zestien', vond ze. 'Onze verdediging stond er. Dit is een wedstrijd waar we op kunnen voortbouwen.'

Over haar eigen prestatie zei ze: 'Ik zit al even in een goede flow. Ik hoop, nee ik zal, deze vorm doortrekken richting het EK. Ik ga er alles aan doen om er daar ook te staan.'

De Engelsen hadden een uur nodig om deze Nicky Evrard te kloppen. © BELGA

Ook bondscoach Ives Serneels zag positieve punten: 'Ze probeerden ons van het begin bij de keel te grijpen, maar we hebben goed verdedigd. Alleen de overschakeling naar de aanval moet beter. Als dat zuiverder kan, gaan we ook tegen teams als Engeland kansen creëren.'

'De schade bleef beperkt omdat de Engelsen veel kansen misten, maar ook omdat we het zelf heel goed deden', vond hij. 'Ik onthoud de goede dingen die ik gezien heb. Het is een goede basis om op voort te werken.'

