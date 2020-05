Jarenlang hield een klok in het Volksparkstadion tot op de seconde de tijd bij dat de ploeg in de Bundesliga speelde. Op 12 mei 2018 om 17.24 uur mocht ze stoppen met tikken. Ondanks een overwinning tegen het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard degradeerde Hamburger SV uit eerste klasse.

De feiten

Uitverkocht is het stadion voor de laatste match van het seizoen. HSV staat zeventiende, maar heeft nog een waterkans op het behoud. De zestiende in de eindstand speelt barrages tegen de derde uit de tweede Bundesliga en die plaats ligt nog binnen bereik. Daarvoor moet HSV wel winnen van Borussia Mönchengladbach, en mag Wolfsburg niet hetzelfde doen tegen het al veroordeelde FC Köln.

57.000 fans zien dat het eerste gebeurt. Oudgediende Aaron Hunt opent de score, waarna Thorgan Hazard Josip Drmic de gelijkmaker aanbiedt. Na de rust brengt Lewis Holtby weer hoop bij de thuisfans. Hoop die wegdeemstert als ook Wolfsburg, eveneens op 1-1 aan de pauze, wegloopt van Köln en uiteindelijk met ruime 4-1 wint.

Een mix van teleurstelling en woede haalt even de bovenhand in de slotfase, de fans gooien bommetjes en steken vuurwerk af. Politie en stewards komen op het veld, en de match ligt een klein kwartiertje stil. Daarop laat scheidsrechter Felix Brych nog even hernemen, om vervolgens de klok definitief stil te leggen.

Voor het eerst in zijn geschiedenis mag/moet HSV zich een tweedeklasser noemen.

Making-of

De degradatie zat er al een paar jaar aan te komen. De glorie van weleer was al lang weg uit het Volksparkstadion. Onrust was er troef geworden, trainerswissels een jaarlijkse realiteit. Schulden ook helaas, steeds verder opbouwend, ondanks een zeer trouw publiek, een heropbloeiende economie in de stad en een gemoderniseerd stadion naar aanleiding van het WK 2006.

Maar sportieve continuïteit aan de top zat er voor de ex-ploeg van Ernst Happel, Kevin Keegan, Uwe Seeler of Felix Magath al lang niet meer in. Het was vaak omkijken en bibberen in het voorjaar om de Abstieg te vermijden.

Op 19 september 2017 deed Klaus-Michel Kühne een opvallende uitspraak. 'Ik heb er genoeg van', zei hij in interviews. Daarmee was het lot van de ploeg definitief bevestigd. Wie al eens op de Autobahn in Duitsland raast, kent multimiljonair Kühne: Kühne + Nagel is een befaamd internationaal transportbedrijf.

Fans schuiven een deel van de schuld van de degradatie in de schoenen van Bernd Hollerbach

De man is op het moment van zijn beslissing tachtig en hij investeerde een smak geld in HSV, naar schatting zo'n 60 miljoen euro. Hij wijst voor zijn beslissing naar de 50+1-regel, die het voor investeerders in Duitse voetbalploegen onmogelijk maakt om de macht écht te grijpen. Die regel beschermt de fans die daardoor een grote betrokkenheid kunnen houden en zeggenschap hebben over onder meer prijzen van tickets.

Hier en daar zijn uitzonderingen op de regel, maar voor Kühne kan die beter helemaal worden afgeschaft. De transportreus heeft in ruil voor zijn inbreng 'maar' 17 procent van de aandelen kunnen kopen, en wil meer. Alleen: er is slechts 24,9 procent te koop. Een meerderheid kan hij nooit bij mekaar investeren. Omdat voetbal ook zijn ding niet is en de transferbedragen voor modale voetballers hem afschrikken, trekt hij zich liever terug.

Acht maanden later is het sportieve lot van zijn ploeg bezegeld. Fans schuiven een deel van de schuld in de schoenen van Bernd Hollerbach, dit seizoen aan de slag bij Royal Excel Mouscron. Twee maanden is de gewezen beenharde verdediger van HSV er als trainer aan de slag geweest, en al die tijd heeft hij geen duel kunnen winnen.

Zijn opvolger, Christian Titz, weet de achterstand op de zestiende plaats nog te verkleinen van 7 naar 2 punten maar de eindspurt komt te laat.

En daarna?

Nog meer van hetzelfde, helaas.

Na de degradatie is HSV, dat nog steeds op een stevige trouwe fanbase kan rekenen, uiteraard een van de grote kandidaten voor een promotie. Dat is ook het strijdplan. Er komt een verdere herstructurering aan de top, en in januari een nieuwe baas. Eentje met een voetbalachtergrond bovendien, oud-speler Marcell Jansen, die zich na het einde van zijn carrière zakelijk binnen de stad engageert.

Sportief is HSV tijdens de zomer een duiventil, zoals veel ploegen na een degradatie. Er moet worden verkocht om een terugval van de inkomsten uit onder meer de mediarechten te compenseren. Titz mag aan het nieuwe seizoen beginnen, maar wordt al na tien speeldagen - HSV is dan gezakt naar positie vijf in de stand - vervangen door Hannes Wolf, de huidige trainer van KRC Genk.

Wolf houdt de ploeg tot speeldag 30 van de 34 binnen de eerste twee plaatsen, voldoende voor een rechtstreekse promotie, maar laat het in de eindspurt afweten. Drie nederlagen op rij houden HSV van een directe terugkeer naar het hoogste niveau, daar kan opnieuw een zege op de laatste speeldag niks meer aan veranderen.

Exit Wolf, enter Dieter Hecking. En die lijkt bezig aan het herschrijven van het verhaal. De twee nederlagen in de stadsderby tegen Sankt Pauli kunnen de fans lang verteren door een seizoen lang op een rechtstreekse promotieplaats te staan, maar sinds speeldag 23 is de ploeg ook daar weer weg.

Een nieuw falen in de promotiestrijd slaat HSV, dat met een schuld van 55 miljoen euro kampt, nog verder terug.

Als straks de tweede Bundesliga hervat, rest er Hecking veel werk, om alsnog een terugkeer te forceren. Toen Covid-19 het ritme afbrak, was dat bij zijn team al een tijdje het geval. Hopelijk herpakt HSV zich, of het financiële drama gaat verder.

Het eerste jaar in de tweede Bundesliga kostte de club ondanks de transferwinst en een goeie bekercampagne 8 miljoen extra verlies. Een nieuw falen in de promotiestrijd slaat HSV, dat met een schuld van 55 miljoen euro kampt, qua mogelijkheden nog verder terug.

