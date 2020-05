Voor de start van de competitie staat de ploeg van Claudio Ranieri bij de bookmakers nog genoteerd aan 5000/1 als kandidaat-kampioen, maar tien maanden later gebeurt een wonder: Leicester City wint de Premier League.

De feiten

Tottenham is de enige ploeg die Leicester City in het seizoen 2015/16 nog van de titel kan houden. De Londenaars zien op 1 mei de ploeg van Claudio Ranieri 1-1 gelijk spelen bij Manchester United en hebben nog een waterkans op een eerste titel sinds 1961. Daarvoor moeten ze hun drie resterende wedstrijden wel winnen en hopen op verdere misstappen van een tegenstander die iedereen al maanden opjaagt, en waarvan iedereen ook verwacht dat ze onder de druk kraken.

Het ziet er goed uit als eerst Kane en daarna de Zuid-Koreaan Son Heung-Min de stand op 0-2 brengen. Maar dan scoren Cahill en Hazard. De wedstrijd eindigt op 2-2 en Leicester City mag vieren.

Making-of

Geen kat die tien maanden eerder in een titel van Leicester City geloofde. In een competitie vol rijke miljardairs en dik betaalde sterren is de ploeg van Claudio Ranieri, vijf keer ontslagen bij zijn vorige werknemers, een samenraapsel van afgeschreven voetballers. Veertien sleutelspelers die zich in mei kampioen mogen noemen, kostten hun club minder dan 30 miljoen pond. Naar Engelse begrippen allemaal koopjes.

Doelman Kasper Schmeichel heeft een illustere pa met heldenstatus bij United én kreeg zijn opleiding bij stadsgenoot City, maar als Leicester hem in 2011 weghaalt in Leeds zegt hij dat dit voor hem 'a great disappointment' is.

Christian Fuchs, de Oostenrijkse linksachter, wordt naar de Foxes gehaald met een vrije transfer door manager Nigel Pearson. Hij zal de man zelfs nooit zien, Fuchs ligt op een strand in Antigua wanneer hij hoort dat Pearson in juni wordt ontslagen en opgevolgd door Ranieri.

Wes Morgan, een centrale verdediger, had voetbal al opgegeven en wilde boekhouder worden, toen Nottingham Forest hem nog een kans gaf. Leicester City kocht hem in 2012 voor 1 miljoen.

N'Golo Kanté wordt nu gewaardeerd, maar tot Leicester City hem een kans gaf, was hij toch vooral een grote onbekende uit Frankrijk.

Dat was ook Riyad Mahrez, die op 15-jarige leeftijd zijn vader verloor. Mahrez leefde bij Quimper samen met de broer van Paul Pogba, Mathias, die hem omschreef als 'te mager, te slordig en iemand die leefde op een dieet van biefstuk en frieten'. Mahrez kostte Leicester geen half miljoen pond.

Danny Drinkwater werd opgeleid door Man. United, maar speelde er nooit een wedstrijd. Het was Leicester dat hem redde van uitleenbeurt op uitleenbeurt, toen de ploeg nog in tweede klasse zat. Hij werd eerst daar kampioen, in 2014, en deed het in de Premier League twee jaar later nog eens over.

En wat te denken van Jamie Vardy? Op zijn 20e ooit gearresteerd voor geweld en drager van een enkelband. Omdat hij om 18 uur verplicht thuis moest zijn, kon Vardy bij uitwedstrijden voor zijn ploeg van toen maar een uur spelen. Dan was het rushen naar huis. Leicester kocht de spits in 2012 voor 1 miljoen pond en vaarde er wel bij, in het kampioenenjaar scoorde hij match na match. Al startte dat jaar wel met een valse noot: voor een racistische opmerking in een casino krijgt hij van de club een forse boete.

Maar een en ander klikt tijdens het seizoen wonderbaarlijk in mekaar. Het lelijke eendje pareert de druk en houdt stand. Een van de favorieten voor de degradatie wordt kampioen.

En daarna

Geen herhaling meer, helaas, Leicester City wordt opnieuw een middenmoter. Twaalfde in het seizoen na de titel, de voorbije twee jaar telkens negende. Dit seizoen ging het weer beter met een derde plaats, toen Covid-19 alles een halt toe riep.

Van de 23 spelers die in de kampioenenploeg van toen (daarbij ook Ritchie De Laet die invaller was als rechtsachter, en Marcin Wasilewski, invaller als centrale verdediger) werden gebruikt, liggen er vier jaar later nog steeds acht onder contract in het King Power Stadium.

Daarbij zijn Schmeichel en Vardy nu nog sleutelfiguren, de spits (inmiddels 33) maakte dit seizoen zelfs opnieuw 19 goals. Sommigen kregen een toptransfer: Mahrez naar Manchester City, Drinkwater en Kante naar Chelsea. Voor Kante was dat een goeie zet, voor Drinkwater een tegenvaller. De middenvelder sukkelt nu om in de ploeg te staan van Aston Villa.

En Ranieri? Die wordt op 23 februari 2017, geen jaar na de titel, alweer op de keien gezet. De Foxes staan op dat moment één punt boven de degradatiezone, met nog dertien wedstrijden te gaan. De Italiaan traint inmiddels Sampdoria.

Nog dit: op 27 oktober 2018 treft het noodlot Leicester City hard. Die avond crasht bij het verlaten van het stadion een helikopter met aan boord vijf mensen. Daarbij de Thaise eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha, die in 2010 de club overnam. Dat treft ook het Belgische voetbal, want in mei 2017 kocht de man OHL. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door zijn zoon Aiyawatt.

