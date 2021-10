De Duitse eersteklasser VfL Wolfsburg heeft Florian Kohfeldt aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt de zondag ontslagen Mark van Bommel op.

De 39-jarige Kohfeldt ondertekende bij de club van Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio een contract tot 2023. Kohfeldt zat zonder club sinds zijn vertrek bij Werder Bremen in mei van dit jaar. Daar was hij hoofdcoach sinds 2017 en daarvoor twee jaar assistent.

Wolfsburg ontsloeg de Nederlander Van Bommel na een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning. Het team staat na negen speeldagen in de Bundesliga op de negende plaats met 13 punten.

