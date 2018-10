Foket: 'Even bang geweest voor mijn carrière, niet voor mijn leven'

Op 13 juli 2017 werd hij geopereerd, nadat er tijdens medische tests in Atalanta Bergamo een probleem aan zijn hart aan het licht kwam. Drie en een have maand later, bijna een jaar geleden, vierde hij zijn wederoptreden bij KAA Gent, deze zomer tekende hij met een jaartje vertraging dan toch bij een buitenlandse club: Stade Reims.

'Ik ben even bang geweest voor mijn carrière, nooit voor mijn leven', vertelt Foket aan Sport/Voetbalmagazine. 'Opdat mensen zouden snappen wat er aan de hand was, deze eenvoudige uitleg: over je hart lopen twee aders en in mijn geval hinderde eentje de doorstroming van zuurstof naar het hart. Via een operatie werd die ader op de juiste plaats gelegd. Op zich een klein probleem, waar een normaal iemand zijn hele leven mee verder kan. Een sporter van hoog niveau niet, die moet onder het mes.'

Routineklus

'Hadden ze het bij mij niet zo snel ontdekt, dan hadden de gevolgen veel zwaarder kunnen zijn, maar nu was het niet meer dan een technische operatie. Voor een arts is dat een routineklus, al ligt een hart altijd gevoelig.'

'Een jaar geleden had ik bij mijn terugkeer het gevoel dat alles opnieuw van nul begon', gaat de rechtsachter verder. 'Voordien had ik dromen: ik zag me voetballen bij Atalanta en er was het WK.'

'Maar plots lag ik op de operatietafel en werd alles in vraag gesteld. Met dat in het achterhoofd was nog een extra jaar Gent absoluut geen probleem, zeker omdat ik wist dat ik tegen wat scepticisme zou moeten opboksen. Maar wat ik écht nodig had, was een club die begreep dat alles achter de rug was en die me een nieuwe kans wilde geven. En dat werd Reims. Zij hebben gelijk dat ze vertrouwen in me hebben. Ik heb enorm veel zin om te tonen dat ik een stap verder heb gezet.'

Concurrentiestrijd

Ondertussen is Thomas Foket zijn plek in de kern bij de Rode Duivels kwijt aan Timothy Castagne, die -o ironie- ook zijn plek bij Atalanta innam. En dan komt Alexis Saelemaekers er ook nog aan als toekomste back van onze nationale ploeg. Hoe bekijkt Foket die concurrentiestrijd?

'Ik ken Timothy van bij de nationale beloften. Of hij het nu is dan wel iemand anders, dat verandert niks aan de zaak. Toen het duidelijk was dat ik niet naar Italië kon, was het logisch dat Atalanta een andere speler voor mijn positie zocht. Wie dat werd, was toen echt wel de laatste van mijn zorgen. Dat hij nu een kans kreeg, was terecht; ik kreeg die twee jaar geleden ook. Voor ik onder het mes ging, riep Roberto Martínez me drie keer op rij op. Dat wil toch wat zeggen. Wat ik nu wil doen, is hard werken, om zo snel mogelijk in die groep terug te keren.'