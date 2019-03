Fortuna Düsseldorf dankzij Belgen op koers voor Europees ticket

'Als we vijftiende eindigen, zal dat een fantastisch resultaat zijn', voorspelde Düsseldorfs trainer Friedhelm Funkel op de trainingsstage in januari. Maar na de spectaculaire uitzege bij Schalke van twee weken geleden prijkte de nieuwkomer in de Bundesliga ineens op de elfde plaats.

Indruk maakten vooral de razendsnelle 'drie musketiers' zoals ze genoemd werden: de Poolse spits Dawid Kownacki (22), in januari weggehaald bij Sampdoria, waar hij op de bank verzeild was, en de twee Belgen.

Van Dodi Lukebakio, geleend van Watford zonder aankoopoptie, verwacht de clubleiding dat hij straks in Engeland of Spanje voetbalt.

Benito Raman voetbalt al sinds de zomer van 2017 in Düsseldorf. Aanvankelijk stond hij dit seizoen niet in de basis: hij werkte hard, maar miste koelbloedigheid voor doel. Dat is nu wel even anders. Raman dribbelt, brengt aan en scoorde vorige week al zijn zesde goal dit seizoen.

Scoren en dribbelen doet ook Lukebakio, sinds vorige week met acht goals en vier assists de meest trefzekere Düsseldorfer in de Bundesliga sinds Thomas Allofs (in 1990 elf goals en twee assists).

Veel verdienste komt de trainer toe, zegt de nieuwe sportdirecteur Lutz Pfannenstiel. 'Mij imponeert de manier waarop Funkel de kleedkamer in de hand heeft en een groepsgevoel creëert. Hij gaat op een fantastische manier met spelers om, met wat je sympathieke autoriteit mag noemen.'

Funkel (65): 'Dat is het belangrijkste, dat het in de kleedkamer klikt.' Hij geeft het voorbeeld van Lukebakio: 'In het begin liep dat niet zo goed. Dodi had een uitgesproken zelfvertrouwen. Dat komt niet goed aan als je veel spelers hebt die met de twee voeten op de grond staan. Maar hij heeft snel bijgeleerd: dat wij het van de teamgeest moeten hebben, omdat we geen stervoetballers in onze rangen hebben. Vandaag hebben we een fantastische relatie, al is hij 21 en ik 65. '