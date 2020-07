Het Franse magazine France Football heeft een historische beslissing genomen. Het zal dit jaar, voor de eerste keer, geen Gouden Bal uitreiken.

Hoofdredacteur Pascal Ferré kwam tot de conclusie dat er niet voldaan werd aan de voorwaarden om een winnaar aan te duiden. 'Voor het eerst sinds 1956 zal de Gouden Bal een pauze nemen. We vonden namelijk, na lang overleg, dat dit jaar niet bekeken kan worden als een gewoon seizoen. Van de elf maanden waarin er gevoetbald kon worden, werd er enkel gespeeld in januari en febrauri en dat is gewoonweg te weinig. De kandidaten zullen dan ook niet op gelijke grond kunnen beoordeeld worden, want voor sommigen zat het seizoen er dan al op en anderen speelden nog een maandje of twee. En dat ook nog eens onder andere omstandigheden.'

'Deze keuze is natuurlijk geen prettige, maar leek voor ons de meest verantwoordelijke', gaat Ferré verder in een statement. 'De geloofwaardigheid en legitimiteit van een dergelijke onderscheiding beschermen betekent ook dat deze na verloop van tijd onberispelijk blijft.'

Dit jaar worden de vier trofeeën van de Gouden Bal (de beste man en vrouw, keeper en jong talent) dus niet uigereikt. De jury zal echter wel een droomelftal samenstellen, dat eind dit jaar bekendgemaakt zal worden door L'Équipe en France Football.

De Gouden Bal is de meest prestigieuze individuele onderscheiding voor voetballers. De Argentijn Lionel Messi won de prijs in 2019 en is met zes verkiezingen recordhouder voor de Portugees Cristiano Ronaldo (vijf keer laureaat). De Gouden Bal werd nog nooit gewonnen door een Belg. De enige voetballer die een beetje in de buurt kwam met een vierde plek in 1980, was Wilfried Van Moer. Hij maakte toen de overstap van Beringen van Beveren.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.



Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ — France Football (@francefootball) July 20, 2020

Hoofdredacteur Pascal Ferré kwam tot de conclusie dat er niet voldaan werd aan de voorwaarden om een winnaar aan te duiden. 'Voor het eerst sinds 1956 zal de Gouden Bal een pauze nemen. We vonden namelijk, na lang overleg, dat dit jaar niet bekeken kan worden als een gewoon seizoen. Van de elf maanden waarin er gevoetbald kon worden, werd er enkel gespeeld in januari en febrauri en dat is gewoonweg te weinig. De kandidaten zullen dan ook niet op gelijke grond kunnen beoordeeld worden, want voor sommigen zat het seizoen er dan al op en anderen speelden nog een maandje of twee. En dat ook nog eens onder andere omstandigheden.''Deze keuze is natuurlijk geen prettige, maar leek voor ons de meest verantwoordelijke', gaat Ferré verder in een statement. 'De geloofwaardigheid en legitimiteit van een dergelijke onderscheiding beschermen betekent ook dat deze na verloop van tijd onberispelijk blijft.'Dit jaar worden de vier trofeeën van de Gouden Bal (de beste man en vrouw, keeper en jong talent) dus niet uigereikt. De jury zal echter wel een droomelftal samenstellen, dat eind dit jaar bekendgemaakt zal worden door L'Équipe en France Football.De Gouden Bal is de meest prestigieuze individuele onderscheiding voor voetballers. De Argentijn Lionel Messi won de prijs in 2019 en is met zes verkiezingen recordhouder voor de Portugees Cristiano Ronaldo (vijf keer laureaat). De Gouden Bal werd nog nooit gewonnen door een Belg. De enige voetballer die een beetje in de buurt kwam met een vierde plek in 1980, was Wilfried Van Moer. Hij maakte toen de overstap van Beringen van Beveren.