Vijfentwintig jaar na Sérgio debuteert Francisco Conceição (18) onder de vleugels van zijn vader voor FC Porto.

Twee jaar voor zijn transfer naar Standard in 2004 speelde Sérgio Conceição nog enkele seizoenen voor Inter. In die periode is zijn jongste zoon geboren, Francisco 'Chico' Conceição. Tijdens seniors omzwervingen in het Europese voetbal, eerst als speler en later als coach, woonde zijn familie in Lissabon, de hoofdstad van Portugal.

...

Twee jaar voor zijn transfer naar Standard in 2004 speelde Sérgio Conceição nog enkele seizoenen voor Inter. In die periode is zijn jongste zoon geboren, Francisco 'Chico' Conceição. Tijdens seniors omzwervingen in het Europese voetbal, eerst als speler en later als coach, woonde zijn familie in Lissabon, de hoofdstad van Portugal.Geleidelijk aan werkte Conceição senior aan zijn trainerscarrière, en dat deed hij goed. Na Braga en Vitória SC in eigen land te hebben geleid, was het tijd voor een buitenlandse uitdaging. In het seizoen 2016/17 trok Sérgio naar Nantes en bracht hij de Bretoense club naar een verdienstelijke zevende plek. Toch ging hij er al na één seizoen weg, maar niet voor sportieve redenen.'Voor de gezondheid van mijn vrouw moet ik dagelijks bij haar kunnen zijn', zei de trainer, dus deed hij aan gezinshereniging in Porto. Zijn zonen Rodrigo en Chico, die respectievelijk voor Benfica en Sporting Club speelden, maakten ook de overstap naar Os Dragões. Chico, de jongste van de twee, debuteerde dit seizoen onder de vleugels van zijn vader op het hoogste niveau in Portugal.Sporting Clube de Portugal geloofde enorm in Francisco, die zes jaar lang in dezelfde lichting speelde als Eduardo Quaresma en Nuno Mendes, jongens die nu in Lissabon doorbreken. 'Hij is nooit bang om risico te nemen met de bal aan de voet, maar hij zal hem altijd afspelen als iemand in een betere positie staat dan hem', vertelt João Plantier, huidig jeugdcoördinator van Sporting CP, aan Maisfutebol.Papa Sérgio speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van zijn zoon als flankaanvaller. 'Hij was op een jonge leeftijd al zeer volwassen. Chico is erg gepassioneerd door voetbal, net zoals zijn vader', weet voormalig jeugdcoördinator Luís Dias.'Hij verandert makkelijk van richting en speelt zeer offensief. Francisco is een natuurtalent en viel op in iedere leeftijdscategorie', gaat Plantier verder. 'Ik ben er zeker van dat de club goed wist dat hij een groot potentieel heeft, maar die respecteerde zijn beslissing om met zijn familie naar Porto te trekken.'Op 14 februari gaf de voormalige Standardspeler zijn zoon diens Liga NOS-debuut. Tegen Boavista viel de 18-jarige dribbelkont goed in én won hij een penalty voor de aansluitingstreffer. Conceição Junior was ook belangrijk in het winnende doelpunt, wat op Valentijnsdag volstond voor een stevige smakkerd van senior, maar die werd onterecht afgekeurd. 'Ik begon direct te wenen, wij zijn ook maar mensen', zei de trainer achteraf. 'Dit kan niemand niemand van me afnemen', tweette de gelukkige rechterflankspeler een dag later.'Chico is zeer goed, hij is geen fils à papa', vertelt Zach Lowy, medeoprichter van voetbalanalysewebsite Between The Lines en volger van het Portugese voetbal. Na achttien wedstrijden voor Porto B scoorde de aanvaller vier keer en gaf hij twee assists, waardoor hij een kans kreeg in het eerste. Sinds zijn debuut behoort de spelmaker steevast tot de A-selectie, waar hij tot nu toe goed was voor zes invalbeurten met één assist.Ook de Portugese beloftenbondscoach lijkt overtuigd van Conceição's kunnen. Dankzij zijn recente prestaties heeft de rechterflankaanvaller een plaats bemachtigd bij de nationale U21-selectie, waarmee hij onlangs aan het Europees Kampioenschap U21 deelnam. Portugal won er alle wedstrijden in zijn poule. Conceição scoorde in de 0-3-overwinning tegen Zwitserland. Op 31 mei neemt Portugal het in de kwartfinale van het toernooi op tegen Italië.