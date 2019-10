Ex-Anderlecht-directeur Frank Arnesen staat dicht bij de job van technisch directeur bij Feyenoord. Twee weken geleden werd hij aan de kant geschoven bij paars-wit.

Het is allemaal wat sneller gegaan dan voorzien door Arnesens vroegtijdige vertrek bij Anderlecht. Feyenoord had al een tijdje haar oog laten vallen op de Deen en wou hem aan het einde van het seizoen aanstellen als nieuwe technisch directeur. Arnesen had namelijk nog een contract tot het einde van het seizoen bij paars-wit. Nu zou hij al in januari aangesteld worden als opvolger van de onlangs vertrokken Martin van Geel. Door het ontslag staat niets dat nog in de weg.

Van Geel vertrok al in maart, maar Feyenoord kon in de tussentijd nog geen volwaardige nieuwe technisch directeur vinden. Sjaak Troost neemt tijdelijk de functie over. Arnesen heeft veel ervaring als technisch directeur. De 63-jarige Deen werkte eerder onder meer voor Tottenham, Chelsea en Hamburg. In Nederland bekleedde hij bij PSV nog enkele functies.