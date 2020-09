Frank Arnesen, de Deense technisch directeur van Feyenoord, gelooft sterk in de kwaliteiten van Francesco Antonucci, die wordt verhuurd aan FC Volendam.

Altijd interessante materie, wanneer de 63-jarige Deense oud-international aan het woord komt. Frank Arnesen, die op 3 oktober vorig jaar door RSC Anderlecht uit zijn functie als technisch directeur werd gezet, vervult sinds januari dit jaar diezelfde functie bij Feyenoord. 'Ik vond de structuur die hoort bij een topclub', zegt de voormalige middenvelder in een interview met het Nederlandse weekblad VI. 'Alles is duidelijk, iedereen heeft zijn eigen taak. Dan ben ik als een vis in het water.'Naar eigen zeggen was er één groot voordeel bij zijn aantreden. 'Toen ik kwam, bleef Dick Advocaat maar winnen met zijn elftal. Ja, dan kun je rustig werken. De sfeer in de organisatie is goed, mensen komen graag naar hun werk en in die atmosfeer kun je zaken naar je hand gaan zetten. Stap voor stap.'Eén van zijn grootste aandachtspunten vormt de doorstroming vanuit de jeugd richting de A-kern van de Rotterdammers. Daarom is Arnesen volop bezig met veranderingen voor de selectie U21. 'Een opleidingselftal, maar wel eentje dat moet winnen', oppert de Deen over zijn plan. 'Ik sta ervoor dat je spelers individueel opleidt tot het eerste elftal. Los daarvan gaat het in zo'n beloftenploeg erom dat je kampioen wordt en promoveert naar de voetbalpiramide. Ik probeer de randvoorwaarden dus zo goed mogelijk te krijgen, zodat deze doelstelling kan gehaald worden.'Arnesen haalde onze landgenoot Francesco Antonucci (21) weg bij AS Monaco. 'Een buitenkansje', poneert hij. 'Zijn komst staat los van het eerste elftal. Wim Jonk belde me: "Frank, ik heb een idee. Als FC Volendam willen we Francesco graag houden, alleen kunnen we hem niet betalen. Hij zit bij Monaco, verdient een vermogen, maar geld interesseert hem niet. Misschien kunnen we samen wat doen?" Dat triggerde me. Zeker omdat Antonucci al bij ons op de scoutingslijst stond. We maakten een afspraak en het werd een geweldig gesprek.''Francesco kan de top halen. Wat mij dan bevalt, is dat Antonucci per se naar Volendam wilde, terwijl hij de clubs voor het uitkiezen had. Francesco voelt dat hij zich daar onder Jonk verder kan ontwikkelen. Het gaat mij niet om leeftijd, maar om mindset. Wil hij leren, in zichzelf investeren? Daarvan zijn ze in Volendam overtuigd. Voor mij was dat goed genoeg om de raad van commissarissen te vragen budget vrij te maken om in deze jongen te investeren.'Bedoeling is volgens Arnesen dat Dirk Kuijt (40) ooit coach wordt van Feyenoord, zonder concrete datum momenteel. De oud-aanvaller krijgt tijd, omdat Dick Advocaat (72) sterk presteert. De Deen is sowieso geen voorstander van onervaren trainers en haalt daarvoor graag een voorbeeld naar boven. 'Toen Vincent Kompany coach werd bij Anderlecht, zei ik: Haal Fred Rutten bij je, je hebt zijn ervaring, kennis en loyaliteit nodig. Ze lachten erom. Maar wat had hij dan getraind? Meisjes U16 bij Manchester City op een blauwe maandag, terwijl hij zelf nog speelde.''Ik maakte het mee bij PSV, met Phillip Cocu. Hetzelfde verhaal als met Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Toen kwam Guus Hiddink helpen als een soort supervisor. Een beginnende trainer bij een grote club kan het niet alleen. Maar daarvoor zijn wel oplossingen te vinden', besloot Arnesen.