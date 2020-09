De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft Frank de Boer aangesteld als nieuwe bondscoach.

Frank de Boer ondertekende een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. De 50-jarige De Boer volgt Ronald Koeman op, die naar FC Barcelona verhuisde.

De oud-verdediger start zijn werkzaamheden voor de KNVB met onmiddellijke ingang en zit dus de komende oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Italië al op de bank.

De Boer speelde 112 keer voor Oranje. Alleen Wesley Sneijder en Edwin van der Sar droegen het Nederlandse shirt vaker. Als speler won De Boer met Ajax onder meer de Champions League en de Wereldbeker. Daarna vertrok De Boer naar FC Barcelona, waar hij landskampioen werd. Via Galatasaray en Glasgow Rangers beëindigde de verdediger zijn actieve carrière in Qatar.

De trainersloopbaan van Frank de Boer startte eveneens in Amsterdam. Eerst als jeugdtrainer, vrij kort daarna - in december 2010 - werd hij hoofdcoach van Ajax, waar hij vier landstitels op rij won. Na die periode ging hij aan de slag bij Inter Milaan, Crystal Palace en Atlanta United. Daar diende hij zijn contract telkens niet uit.

In de zomer van 2010 was De Boer assistent van bondscoach Bert van Marwijk tijdens het WK in Zuid-Afrika, waar het Nederlands elftal de finale haalde.

Frank de Boer ondertekende een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. De 50-jarige De Boer volgt Ronald Koeman op, die naar FC Barcelona verhuisde. De oud-verdediger start zijn werkzaamheden voor de KNVB met onmiddellijke ingang en zit dus de komende oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Italië al op de bank. De Boer speelde 112 keer voor Oranje. Alleen Wesley Sneijder en Edwin van der Sar droegen het Nederlandse shirt vaker. Als speler won De Boer met Ajax onder meer de Champions League en de Wereldbeker. Daarna vertrok De Boer naar FC Barcelona, waar hij landskampioen werd. Via Galatasaray en Glasgow Rangers beëindigde de verdediger zijn actieve carrière in Qatar. De trainersloopbaan van Frank de Boer startte eveneens in Amsterdam. Eerst als jeugdtrainer, vrij kort daarna - in december 2010 - werd hij hoofdcoach van Ajax, waar hij vier landstitels op rij won. Na die periode ging hij aan de slag bij Inter Milaan, Crystal Palace en Atlanta United. Daar diende hij zijn contract telkens niet uit. In de zomer van 2010 was De Boer assistent van bondscoach Bert van Marwijk tijdens het WK in Zuid-Afrika, waar het Nederlands elftal de finale haalde.