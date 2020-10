De Nederlandse bondscoach krijgt met een bezoek in Bergamo aan leider Italië in groep 1 van de Nations League geen geschenk, ook al telt het verschil tussen beide landen slechts één punt.

Afgelopen zondag, bij het vriendschappelijk bezoek aan Bosnië-Herzegovina, duurde het tot de 51e minuut vooraleer het eerste schot tussen de palen werd genoteerd door een Nederlandse international. De vijf pogingen ervoor waren zelfs niet binnen het doelkader. Een bevreemdende vaststelling, zeker aangezien de meeste voetbalvolgers Oranje associëren met vlot combinatievoetbal en attractief spel. Maar drie dagen eerder, bij de 0-1-nederlaag tegen Mexico ondernam het Nederlands elftal tussen de 27e en 87e minuut zelfs geen enkele doelpoging. Ontluisterend dus.

...

Afgelopen zondag, bij het vriendschappelijk bezoek aan Bosnië-Herzegovina, duurde het tot de 51e minuut vooraleer het eerste schot tussen de palen werd genoteerd door een Nederlandse international. De vijf pogingen ervoor waren zelfs niet binnen het doelkader. Een bevreemdende vaststelling, zeker aangezien de meeste voetbalvolgers Oranje associëren met vlot combinatievoetbal en attractief spel. Maar drie dagen eerder, bij de 0-1-nederlaag tegen Mexico ondernam het Nederlands elftal tussen de 27e en 87e minuut zelfs geen enkele doelpoging. Ontluisterend dus.Niet dat er onder Ronald Koeman (57) altijd hoogstaand spel op de mat werd gelegd. Maar de huidige coach van Barcelona had sinds zijn aanstelling begin 2018 van Oranje wel weer een strijdbaar geheel gemaakt, dat overwinningen tegen gerenommeerde teams als Duitsland, Engeland en wereldkampioen Frankrijk had geboekt. De ex-verdediger eiste van de spelersgroep dat ze kritisch waren naar elkaar toe, bombardeerde Virgil van Dijk tot aanvoerder en spreekbuis, stond duidelijk boven de selectie maar gaf hen ook vrijheid om zaken op het veld zelf op te lossen. Dat vertelde middenvelder Georginio Wijnaldum tijdens de interim-bondscoachperiode van assistent Dwight Lodeweges.Een goede maand geleden toonde het Italië van Roberto Mancini, bij hun bezoek aan de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, aan Lodeweges en zijn troepen wat fris en dominant voetbal betekent. Frank de Boer (50) is als ex-Ajacied iemand die altijd met de borst vooruit de tegenstander wil bekampen, maar houdt toch ook best rekening met een mogelijk pijnlijke statistiek. Voor het eerst in de 115-jarige geschiedenis kan Oranje vier opeenvolgende duels droog blijven staan. Elf jaar geleden gebeurde dat ook al eens, onder Bert van Marwijk, toen tegen achtereenvolgens Australië, Italië en Paraguay niet werd gescoord. Weinig bemoedigend bovendien is dat in zeven verplaatsingen naar Italië Oranje nog maar één keer scoorde.Het gebrek aan scorend vermogen is niet enkel toe te schrijven aan De Boer. Maar het is wel opmerkelijk dat al zijn teams (Ajax, Inter, Crystal Palace en Atlanta United) in het verleden maar moeilijk tot scoren kwamen. Zo gebeurde het dat Ajax in zijn eerste seizoen 93 keer de weg naar de netten vond, in zijn laatste jaar amper 69 maal. Het absolute doelpunt volgde bij Crystal Palace, met geen enkele treffer in vier partijen voor de Londenaars.In het verleden kreeg de tweelingbroer van analist Ronald de Boer wel vaak het verwijt van breidvoetbal zonder eindresultaat te brengen. Maar je kan natuurlijk ook punten pakken door tegendoelpunten te voorkomen. En net op dat gebied gaat het recent heel goed, met vier clean sheets in de laatste zeven interlands voor doelman Jasper Cillessen en zijn defensie.De ex-verdediger stapt nochtans op een bijzonder aantrekkelijk moment in dit project, met een selectie die qua talent en leeftijd bijzonder veel potentie lijkt te hebben. En waarmee de Noord-Hollander doelgericht kan werken richting het EK volgend jaar. Alleen zal De Boer moeten evolueren van (veld)trainer naar bondscoach, waarbij peoplemanagement een noodzakelijke factor vormt. Meer observeren, delegeren en verantwoordelijkheid doorgeven aan zijn adjuncten. Want de 112-voudig international moet nu leiding geven aan een groep van bijna 55 personen, als je de technische staf en omkadering (dertig personen) samentelt met de profs.